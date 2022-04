Rémület a Balatonnál, vaddisznók garázdálkodnak: drónokkal figyeli a rendőrség a vadakat

Továbbra is gondot, ijedtséget okoz a Balatonnál, hogy elszaporodtak a vaddisznók. Már drónokkal is figyelik a rendőrök az állatokat, és ha kell, akkor a vadászok segítségét kérik – számolt be róla az M1 Híradó.

Elszaporodtak a vaddisznók Összebújva pihentek a vaddisznók Balatonalmádi határában néhány napja. A négy állatot a rendőrség felderítő drónja rögzítette. Az M1-nek beküldött nézői felvételeken pedig már az látszik, ahogy a vaddisznók a város utcáin sétálnak. Egyre nagyobb problémát jelent a Balatonnál, hogy a vadak lakott területeken is megjelennek. Az állatokat általában az udvaron hagyott élelem, a zöldhulladék vagy a rendezetlen, elhagyott kert vonzza be a lakott területekre. A helyiek ezért most aláírásokat is gyűjtenek. A rendőrség rendszeresen ellenőrzi a vízpart és a lakóövezetek környékét, az önkormányzatokkal és a vadásztársaságokkal együtt. „A mögöttem látható nádas két település Balatonalmádi és Alsóörs között terül el, több kilométer hosszan. Itt a Balatonnál évek óta visszatérő probléma a vaddisznók megjelenése lakott területen és a vízparton. A vadállatok élelmet keresve térnek be az utcákra, a Balatonnál pedig a vizet keresik. A problémára az önkormányzatok, a rendőrség és a vadásztársaságok közösen keresik a megoldást” – számolt be róla az M1 helyszíni tudósítója. A drónfelvételeken látható négy vaddisznó biztonságos befogásáról és áttelepítéséről az illetékes vadásztársaság gondoskodott.