Mutatjuk a választás legnagyobb baloldali veszteseit

Összesen 57 képviselő jutott be a közös listát állító baloldali pártok színeiben az Országgyűlésbe. Ez kevesebb, mint a 2018-as 65 fő. Vannak jól ismert politikusok is, akik búcsúznak a parlamenttől - vagy azért, mert vereséget szenvedtek egyéniben, vagy azért, mert nem kaptak befutó helyet a közös listán – közölte az M1 Híradója.

Ismert baloldaliak estek ki

Egyikük Szél Bernadett, aki 2018-ban az LMP gyenge választási eredménye miatt lemondott társelnöki posztjáról és függetlenként ült be az országgyűlésbe. 2018 decemberében ő is azok között a képviselők között volt, akik sípokkal, szirénákkal és kiabálással akadályozták az országgyűlés munkáját.

Az ilyen és ehhez hasonló akciókra mostantól a politikusnak az Országház falai között nem lesz lehetősége: ezúttal nem tudta megnyerni saját egyéni körzetét. Szél Bernadett a fideszes Menczer Tamással szemben maradt alul.

Az LMP társelnöki székben Szél Bernadettet követő Schmuck Ezsébet sem jutott be a parlamentbe. Az ő kiesésével idén mindössze négy LMP-s politikus szerzett mandátumot.

A legnagyobb létszámfogyatkozást a Jobbik könyvelheti el. 2018-ban 26 fővel jutottak parlamentbe. Most viszont már csak 9 képviselőt delegálhat az országgyűlésbe Jakab Péter pártja.

Kiesett például a nemzetbiztonsági bizottságot is vezető Stummer János és Potocskáné Kőrösi Anita is, aki a kampányban azt hangoztatta, hogy katonákat küldene az orosz-ukrán háborúba.

„Nem a gyerekeinket meg az unokáinkat akarjuk a háborúba küldeni, hanem azokat a NATO-szerződés szerinti során,… vagy milyen… hadköteles… hivatásos katonát, akinek ez a dolga” – idézte a jobbikos politikust az M1 Híradója.

Nem jutott mandátumhoz az orosz gázcsapok elzárásáért kardoskodó párbeszédes Kocsis-Cake Olívió sem.

A kamuvideós Korózs Lajos pedig egyéni körzetében veszített, és a baloldal közös listájáról sem jutott be a parlamentbe. A politikus legutóbb a koronavírus járvány első hullámai alatt azzal az MSZP-s kamuvideóként elhíresült kisfilmmel szerepelt a sajtóban, amelyben a kormányt támadva mentőtisztként mutatta be Németh Athinát. Csakhogy kiderült: a nő soha nem dolgozott mentősként.

A szocialistáknál két korábbi elnök, Mesterházy Attila és Molnár Gyula is búcsúzik az országgyűléstől.

De nem lesz ott a Zuglói választókerületet évek óta képviselő Tóth Csaba sem. Az ő neve néhány hete merült fel abban a zuglói parkolási botrányban, amelyben szocialista politikusok kaphattak többtízmilliós vesztegetési pénzeket.

Tóth Csaba helyett Hadházy Ákos jutott mandátumhoz. Csakhogy a politikus szombaton videóban jelentette be, hogy ő és a momentum képviselői nem vesznek részt a parlament alakuló ülésén.

Hadházy Ákos a többi ellenzéki pártot is arra bíztatta, hogy kövessék a példájukat és ne üljenek be a parlamentbe. Szakértők megjegyzik, hogy az ellenzéki politikus négy éve is ugyanezt mondta, aztán mégis beült az országgyűlésbe.