Izrael melletti további kiállást ígér Magyarország tel-avivi nagykövete

Izrael melletti további kiállást ígért a nemzetközi szervezetekben Magyarország tel-avivi nagykövete, valamint Izrael önvédelemhez való elidegeníthetetlen joga elismerésének fenntartását - jelentette a The Times of Israel című izraeli hírportál vasárnap.

„A választások semmilyen módon nem változtattak azon, hogy Magyarország kitartóan támogatja Izraelt a nemzetközi szervezetekben és az önvédelemhez való elidegeníthetetlen jogának elismerésében” – hangsúlyozta Benkő Levente, Magyarország Tel-Avivba akkreditált nagykövete a magyarországi parlamenti választások várható hatásait és Magyarország nemzetközi diplomáciai helyzetét elemző írásban.

A lap szerint Orbán Viktor miniszterelnök megkérdőjelezhetetlen választási győzelme határozott felhatalmazást ad és megerősíti a magyar vezető képességét arra, hogy szembeszálljon a különböző uniós álláspontokkal – beleértve az Izrael elleniekkel is.

Az írást jegyző Lazar Berman szerint az izraeli kormány számára Orbán győzelme diplomáciai áldás. Budapest az elmúlt években Jeruzsálemet támogatta az Európai Unióban, többször meggátolta az Izraelt bíráló lépéseket, és 2020-ban nem emelt szót nyilvánosan Izraelnek Ciszjordánia bizonyos részeit annektáló akkori – meg nem valósult – terve ellen – emlékeztet a The Times of Israel.

Az EU konszenzusos külpolitikai döntéseit a legkisebb országok is képesek meghiúsítani, ami azt jelenti, hogy az Izraelt elítélő határozatokat is mind a 27 tagállamnak – köztük a hagyományosan Izrael-barát visegrádi országoknak, a magyar, lengyel, szlovák és cseh szövetségnek – is jóvá kell hagyniuk.

A szerző ismerteti Magyarország Ukrajnával és Oroszországgal, valamint az Ukrajna elleni háborúval kapcsolatos álláspontját, és az izraeli nézetekhez hasonlítja azokat.

Elemzi az ellenzéki szövetség választási kudarcának okát is, amely szerinte az volt, hogy „sok szélsőjobboldali szavazó nem volt hajlandó a kommunistákra szavazni, a baloldaliak pedig nem akarták támogatni a fasisztákat”.

Berman szerint Orbán egyértelmű győzelme ellenére vannak Izrael számára aggasztó jelek is, a visegrádi országok közti törésvonalak az Oroszország-ellenesség mentén, valamint az Európai Parlament 7-es cikkely szerinti eljárása, amely azt eredményezheti, hogy Magyarország elveszíti szavazati jogát az unióban.

A címlapfotó illusztráció.