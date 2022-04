Márki-Zay Péter: Gyurcsány Ferenc alig várta, hogy elbukjuk a választást

Tanácstalan; nem tudja mi az, amit ennyire nem értettek, és gyorsan nem is lehet megtalálni a kiutat a választási kudarcból – összegezte a baloldali pártok vasárnapi vereségét Karácsony Gergely az ATV-ben. A főpolgármester korábban azt állította: a választást eldöntő fundamentumok az ellenzéknek kedveztek, most mégis benézte azokat.

Ugye az előző civil életemben is választási előrejelzéssel foglalkoztam, és politikusként is mindig van egy várakozása az embernek, és húsz éve nem volt olyan választás, amit ennyire benéztem volna – mondta. Karácsony Gergely közölte: a listán megszerzett mandátumát visszaadja, Szabó Rebeka lesz helyette a Párbeszéd parlamenti képviselője.

Kudarcként értékelte a vasárnapi eredményeket Kanász-Nagy Máté is. Az LMP társelnöke miközben a baloldal közös felelősségét emlegette az M1 stúdiójában, az újabb vereség okai közé sorolta Márki-Zay Péter kampányát, illetve – ahogy fogalmazott – azt a startégiát, amely délibábként kergette a leszakadó fidesz-szavazók meghódítását.

„Nem sikerült őket megtalálni, mert nem léteznek. Ellenben

megteremtettük a leszakadó ellenzéki szavazót, hát ugye itt több mint 800 ezer szavazat tűnt el a 2018-as eredményekhez képest.

Ennek döntő többsége vidékről tűnt el, de azért a fővárosban is voltak veszteségek ebből a szempontból” – mondta.

A Kádár-program mentén politizáló ISZOMM a saját választási eredményét elfogadhatónak tartja, Székely Sándor a mozgalom egyik alapítója a Kossuth Rádió péntek reggeli műsorában azt mondta: nekik nem volt keresnivalójuk egy olyan ellenzéki koalícióban, ahol a Jobbik, mint korábbi szélsőjobboldali párt is képviselteti magát.

Kijelentette: „Mindenki tud változni, biztos ők is változtak, de hát ők egy náci pártban, nyíltan szélsőjobboldali pártba léptek bele, ezek a parlamenti képviselők egy csomó – mint ahogy most ki is derült, le is jött a kampányban –, hogy

itt lendített kart, ott mondott borzasztó dolgokat,

mi ehhez nem tudunk asszisztálni”.

A Demokratikus Koalíció szóvivője közben – ahogy fogalmazott – egy „apró összefüggésre” hívta fel a figyelmet, miután néhány ellenzéki politikus Gyurcsány Ferencet kezdte hibáztatni a választási vereségért. Barkóczi Balázs közösségi oldalán azt írta: Márki-Zay Péter a kétharmad felelőse.

De megszólalt a baloldal közös miniszterelnök-jelöltje is. Márki-Zay Péter a 24.hu-nak azt állította:

„Gyurcsány Ferenc alig várta, hogy elbukjuk a választást”.

A hódmezővásárhelyi polgármester a lapnak azt is mondta: „múlt vasárnap nem rám mondtak nemet a választók, hanem Gyurcsány Ferencre, aki sajnos súlyos tehertétel az ellenzéken, milliók rettegnek tőle, és ha föltűnik az egyik oldalon, a választók jelentős része fut a másik irányba”. Hozzátette: „ezek a szereplők sokszor jobban gyűlölik egymást, mint a kormánypárti politikusokat”.

Míg az elmúlt évek kudarcai után volt következménye a választási bukásnak, addig most egyetlen ellenzéki párt vezetője sem ajánlotta fel a lemondását – állapította meg Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője az M1-nek úgy fogalmazott: a baloldal csaknem 1 millió szavazót veszített el az elmúlt években.

Az elemző szerint Jakab Péter most Márki-Zay Péterre mutogat, mert rá a legkönnyebb, értelemszerűen. Márki-Zay Péternek is ez a katasztrofális kampánya, hogy sértegette a választókat, értelemszerűen rontotta a baloldal választási esélyeit, de ugyanolyan

felelős a buktában Márki-Zay Péteren kívül Jakab Péter, Gyurcsány Ferenc és Karácsony Gergely is.

A választási eredmények ismeretében Rig Lajos, a Jobbik volt országgyűlési képviselője közben bejelentette: kilép a pártjából és visszatér eredeti szakmájához, ápoló lesz, és nyugdíjas koráig az is akar maradni.