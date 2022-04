Kovács Zoltán a CNN-nek: Magyarország nem küld katonákat és fegyvert

Az államtitkár hangsúlyozta: ez nem jelenti a szankciókra vonatkozó nemzetközi politika megkerülését. A magyar gazdaság és lakosság 85 százalékban függ az orosz gáztól. Ezt a helyzetet „nem mi alakítottuk ki így, ezt örököltük, minden más megoldás nélkül” – mondta Kovács Zoltán, aki hozzátette: jelenleg nincs más megoldás a gáz- és olajbeszerzésekre, annak ellenére sem, hogy Európa más szegleteiből és Ukrajnából is olyan üzenetek érkeznek, hagy fel kell hagyni a jelenlegi gyakorlattal.

Arról is kérdezték az államtitkárt, hogy miért nem okoz Magyarországnak nehézséget rubelben fizetni a gázért Oroszországnak. Kovács Zoltán erre azt mondta: az Európai Unió tagállamai számára nincs közös közbeszerzési eljárás a gáz- és olajbeszerzésben, ezért ezekre vonatkozóan Magyarország az Oroszországgal kötött szerződéseknek tesz eleget. Kovács Zoltán szerint ennek értelmében csupán technikai kérdés, hogy a magyarok milyen pénznemben fizetnek.

A CNN műsorvezetője arra is rákérdezett, hogy Magyarországon – az európai uniós véleménnyel azonosulva – úgy látják-e, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök Ukrajnával kapcsolatos tervének kudarcot kell vallania? Kovács Zoltán erre azt válaszolta: Magyarország száz százalékban kiáll az EU és a NATO döntései mellett, egyebek között abban is, hogy békét keres. Ahogy fogalmazott: bármilyen áron, bármiképpen érik is el ezt, fegyverszünetnek kell születnie, a lehető leghamarabb.