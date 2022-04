Háború az ingatlanpiacon: mit érdemes lépni ilyenkor?

Az orosz-ukrán háború az ingatlanpiacot is bizonytalan helyzetbe hozta, a februári helyzethez képest márciusban közel 30 százalékkal csökkent az érdeklődés az eladó használt ingatlanok iránt Magyarországon. Jelenleg senki nem látja a háború végét, így nem tudni merre mozdulnak az árak.

Mi lesz, ha háború lesz? Biztonságban vagyunk? Milyen hatással van ránk anyagilag? Mi lesz a vagyonunkkal, értékeinkkel? Számtalan kérdés, aminek eddig nem volt aktualitása, most viszont az orosz-ukrán háború miatt egyre többen foglalkoznak ezzel. A változások az ingatlanpiacot is befolyásolják.

„Nagyon keveset hallani most az ukrán ingatlanpiacról. Ha utána nézünk, akkor sem találunk sok információt, pedig folyamatosan vizsgáljuk nem csak a hazai ingatlan helyzetet, hanem a közeli országokét, sőt, a globális piacot is. Ukrajnából most mindenki menekül. Nem csak azokról a területekről, ahol bombázások vannak, hanem onnan is, ahova még nem ért el a háború. Ez olyan helyzetet teremtett, hogy egy csapásra átalakult az ukrán ingatlanpiac, hiszen bombázás alatt lévő területen nem nagyon adnak el, és nem is vesznek ingatlant” – mondja Csizmazia Gábor, a Livlia értékesítési igazgatója.

A háborús helyzet mindent felülír

A kereslet egész Ukrajnában visszazuhant, a szakértők szerint nem is lehet megjósolni, hogy mikor és mi lesz a vége. A szomszédos országban dúló háborúnak viszont Magyarországon is érződik a hatása.

„Jelenleg nálunk is nagy a bizonytalanság a piacon, ez inkább a vásárlókon érződik. Az ingatlan eladás a legtöbb esetben egy élethelyzettől függ, ilyen egy válás, egy családon belüli felosztás, öröklés. Ezek az helyzetek generálják az eladást, de persze a vásárlást is. Ilyen például, ha jön a baba, növekszik a család. Illetve ilyen a befektetés is, de az már nem egy élethelyzet, hanem inkább üzleti döntés. A befektetők is egy jelentős összetevőjét adják a vásárlóknak, ők azok, akiknél jellemzően a legkisebb az időkényszer. Esetükben nagyon érezni, hogy kivárnak, ami valahol érthető is. A háborús helyzet nemhogy csökken, hanem fokozódik. Ebből pedig következhet, hogy hosszabb távon is erősebb gazdasági hatásokat eredményez” – tette hozzá a Csizmazia Gábor.

Amikor az életünk a tét, nem foglalkozunk a vagyonnal

Egy fontos kérdésre, hogy mi történne a hazai ingatlanpiacon, ha esetleg Magyarországon is háború törne ki, a válasz nem meglepő: ugyanaz, mint Ukrajnában.

„Nyilván az ország nagy része itt is menekülne és egy esetleges bombázás teljesen leredukálná az ingatlanpiacot. Amikor az életünk a tét, akkor nem foglalkozunk a vagyonnal, de szerencsére itthon nem érződik a pánikhangulat, és nem is kaptunk ilyen típusú megkereséseket. Azt viszont sokan kérdezik, hogy mit látunk, hogyan fog alakulni a piac, de erre még a profi elemzők sem tudnak pontos választ adni, mivel a háború nagyon sok gazdasági tényezőre van jelentős hatással és a háború mellett is számos egyéb tényező befolyásolja a piacot, például az infláció vagy a lakáshitelek és támogatások hozzáférhetősége” – tette hozzá az ingatlanszakértő.

A pénzügyi szektorban a befektetéseknél sokszor tanácsolják azt, hogy ne egy, hanem inkább több dologba fektessen az ember. Így, ha az egyik veszteséges, még mindig ott a másik, amivel kompenzálható a baj. A Livlia értékesítési igazgatója szerint ezt a stratégiát – bizonyos esetekben – az ingatlanok tekintetében is lehet alkalmazni.

„Ha valaki attól tart, hogy a fegyveres konfliktus átcsúszik a magyar határon is akkor természetes, hogy az ottani ingatlanok veszélybe kerülnek és az értékük is csökkenni fog, amíg meg nem oldódik a helyzet. Aki megteheti, vásárolhat két-három kisebb ingatlant az ország különböző részén, így függetlenítheti magát Budapesttől, ami egy esetleges háború esetében biztos, hogy fő célponttá válna. A mostani helyzet egyébként sokban hasonlít 2020 első felére, amikor a Covid-járvány miatt tapasztaltuk a váratlan helyzeteket. Akkor is mindent felülírt az életünkért való aggódás, hiszen nem tudtuk mivel állunk szemben.”

Egy digitális ingatlaniroda nagy segítség lehet

A biztonság most minden területen felértékelődött, még az ingatlanvásárlás és eladás esetében is. A pontosság és a segítség húzóerő lehet.

„Számos külföldi portálon is hirdetünk, az ügyfelek kevésbé érzik az orosz befektetők kiesését, hiszen gyakorlatilag világszerte ott vagyunk – Kínától-Izraelig – így folyamatosan az összes befektetői réteget elérjük. Minden egyéb adminisztratív folyamatot algoritmusok végeznek, nem csak egy-egy régióval, hanem országosan dolgozunk, így jobban átlátjuk az itthon zajló folyamatokat” – árulta el Gábor.

Kiemelt fotó: Livlia