Orbán Viktor: Semmilyen nyomásnak nem fogunk engedni

Az Európai Parlamentben kedden jelentette be az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen, hogy megindul Magyarországgal szemben a jogállamisági eljárásnak nevezett feltételességi mechanizmus. A kormány még nem kapott hivatalos értesítést arról, hogy elindul a jogállamiosági eljárás – erről is beszámolt Orbán Viktor. A miniszterelnök hozzátette, hogy bármi lesz a levélben, nem engednek majd a brüsszeli nyomásnak, sem a gender-ügyben, sem az esetleges gáz- és olajembargó kérdésében.

Magyarország továbbra sem enged semmilyen nyomásnak

„Semmilyen nyomásnak nem fogunk engedni”

– szögezte le a miniszterelnök. „Magyarország biztosan nem fog fegyvereket szállítani Ukrajnába. Nem enged semmilyen nyomásnak, ami a gázra és az olajra vonatkozó szankciókat illeti Oroszországgal szemben. És ugyan ez igaz a gender-ügyre is” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatóján, ahol az újságírók a Magyarországgal szemben megindított jogállamisági eljárásról kérdezték.

Az Európai Parlamentben kedden jelentette be Ursula von der Leyen, hogy elindítják Magyarországgal szemben a jogállamisági eljárásnak nevezett feltételességi mechanizmust. Az erről szóló rendeletet 2020-ban fogadták el, és bár 2021. januárjától hatályban van, eddig nem alkalmazták, mert az Európai Bizottság megvárta az Európai Unió Bíróságának állásfoglalását az ügyben. A perben Magyarország és Lengyelország fordult bírósághoz, amely idén februárban hozta meg döntését, ebben a jogszabályt az uniós joggal összeegyeztethetőnek nevezték. A jogállamisági (feltételességi) mechanizmus célja, hogy a tagállamok ne élhessenek vissza az uniós forrásokkal.

Még nem jött meg a levél

Bár az eljárás megindításáról szóló levelet hivatalosan is elküldték a magyar kormánynak, az még nem érkezett meg. Orbán Viktor miniszterelnök elmondta: az eljárás az újjáépítési alapból kapott pénzekről szól, ha ezt szabálytalanul költi el valaki, akkor a pénzt vissza lehet venni, de Magyarország ebből, mint fogalmazott, még egy fillért se kapott.

„Még ha akartuk volna se tudtuk volna, nemhogy szabálytalanul, de szabályosan sem elkölteni. Sehogy sem tudtuk volna elkölteni, tehát nem egészen értem, mi az eljárásnak az alapja”

– közölte a kormányfő.

Három kérdésben egyértelmű a magyar álláspont

A miniszterelnök azt mondta: látatlanban nehéz válaszolni egy levélre, de három dolog biztosan rögzíthető a magyar állásponttal kapcsolatban.

„Akármi is van abban a levélben, az biztos, hogy Magyarország nem fog fegyvereket szállítani Ukrajnába. Semmilyen nyomásnak nem fogunk engedni. Az is biztos, hogy nem fogunk engedni semmilyen nyomásnak, ami a szankciókat Oroszországgal szemben ki akarja terjeszteni a gázra meg az olajra, mert ez megöli a magyar gazdaságot. És az is biztos, hogy akármilyen nyomásgyakorlás van, a gender-ügyben nem fogunk engedni” – hangsúlyozta Orbán Viktor.

Orbán Viktor arról is beszélt: a magyar kormány a józan párbeszéd híve.

Hozzátette: úgy látja, Magyarország és az európai intézmények között a legnagyobb problémát a gender-ügy jelenti.

Ehhez járult hozzá most a szankciók kérdése is. A kormányfő leszögezte: számunkra az olaj és a gáz kérdése is vörös vonalat jelent.