Jónak lenni jó! – Edvi Péter: 108 önkéntes orvos segít a határon

A közmédia is részt vesz a menekülteket segítő összefogásban, rendkívüli Jónak lenni jó! műsorsorozat indult. Rendkívüli Jónak lenni jó! – Magyarország összefog a Kossuth Rádió Napközben című műsorában, minden hétköznap 10:15-től. Az április 7-i adásban Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke mesélt a kezdeményezésükről, melyhez már 108 önkéntes orvos csatlakozott.

A teljes beszélgetés itt hallgatható meg:

Rengeteg segítség érkezik különböző szakterületekről, hogy támogassák az Ukrajnából menekülteket. Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke elmondta,

108 önkéntes orvossal vannak jelen mozgó rendelővel Tiszakóródon, az Ukrán határ mellett, hogy segítsék ellátni a menekülteket.

„A menekültek egészségügyi állapota nem rossz, sokak megfáztak, fejfájással küzdenek, azonban nagyon kevés a komoly probléma”– tájékoztatott Edvi Péter.

A szakember elmondta, a menekültek kivizsgálása mellett a környező falvak lakóin is próbálnak segíteni. „Koncentrálunk az ott élőkre is, hiszen ők is rengeteget segítenek” – fogalmazott.

Edvi Péter elmondta, Kárpátalja ismerős terület a számukra, ugyanis négy-öt évvel ezelőtt Kárpátalja összes szülészetének hallásvizsgáló eszközöket ajándékoztak, így Bíró Eszter, Kárpátalja volt főorvosának segítségével felvették a kapcsolatot mind a 16 kórházzal, hogy gyógyszert is tudjanak kiküldeni.

Az elnök tájékoztatott, előreláthatólag a jövő hét elején, egy teherautónyi gyógyszert tudnak így kivinni Kárpátaljára.

Kapcsolódó tartalom

A bajba jutott családoknak a 1357-es nemzeti segélyvonalon bárki segíthet. Egy hívás vagy SMS 500 forintos támogatást jelent. Továbbá várják a szállásra és ellátásra vonatkozó felajánlásokat a jonaklennijo@mtva.hu e-mail-címre.