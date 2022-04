Zöldfűszeres fetasajtfagyi lehet a szezon új slágere

Itt az április, lassan tehát indul az idei fagyiszezon. Izgalmas gasztroélmény várja azokat, akik a rétsági vagy a budapesti Fazekas cukrászdába látogatnak, hiszen a díjnyertes cukrászmester, Fazekas Ádám az idei szezont is új receptekkel nyitja.

Fazekas Ádám neve méltán lehet ismerős a hazai közönségnek, fagylaltja ugyanis tavaly, december 2-án hozta el az első díjat a Gelato Festival World Masters nevű versenyen. Ezt joggal nevezhetjük a fagyik világbajnokságának.

A cukrász pedig azóta sem tétlen, ontja az ötleteket az igazán extrém, különleges desszertekhez, így a tavaszi–nyári szezonban természetesen a fagyikhoz is.

Legutóbbi nagy dobása a zöldfűszeres fetasajtfagyi extraszűz olívaolajjal és Himalája sóval, ami már nem az első sós fagyi a kínálatban.

(Fotó: Fazekas cukrászda)

„Ma már nálunk is abszolút nyitottak a rendhagyó fagyikra. Jól fogy a sós pisztácia, a sós karamella, sós pekándió, tökmagolaj és a sósmogyoró is. Mivel a só természetes ízfokozó, ezért nem válik dominánssá, és nem nyomja el az édeset, inkább csak gazdagítja, felerősíti a fagyi ízét” – mondta Fazekas Ádám cukrászmester.

(Fotó: Fazekas cukrászda)

„A feta az egyik kedvenc sajtom, ezért mindenképp szerettem volna fagyit készíteni belőle. Gondoltam, valamilyen zöldfűszert is tennék bele, így esett a választás a bazsalikomra. Mindehhez jól passzolt az extraszűz olívaolaj és a Himalája só, aminek az íze nem túl intenzív” – teszi hozzá a mester, aki egy másik új recepttel, avokádós citromfagyival is készül.

Nem maradhat ki a belga étcsoki sem

Aki inkább édesszájú, annak ajánlható a tiramisufagyalt. Akárcsak a klasszikus receptben, van benne tojássárgája, mascarpone és rum, mindemellett pedig piskóta is kávés-cukorszirupos bevonóval. A cukrász kedvence, a világos pörkölésű etióp kávé került bele, ami az üzleteikben egyébként is kapható.

A nyári szezonban már 16–20 ízt kínáló cukrászdákban az idei évtől lapáttal adják a fagyit, és dekára fogják értékesíteni. Ennek oka, hogy a fagyi adagolásánál nem használnak vizet, ami egyébként minőségromláshoz vezetne.

A módszerek mellett nagy gondot fordítanak az alapanyagokra is, melyek egytől egyig természetesek. Még a tej is termelői, egyenesen egy családi gazdaságból érkezik.

Aki mégis kerülné a tejes összetételt, az megkóstolhat egy másik újdonságot, a tejmentes, 80 százalékos belga étcsokoládé-fagylaltot is. De továbbra is szerepel a választékban nemzetközi díjnyertes „pisztácia gyümölcse” is, amit akár sütemény formában is kipróbálhatunk, ha még korainak érezzük a fagyizást.