Minél hamarabb tűzszünetet kell hirdetni Ukrajnában – ezt javasolta Orbán Viktor Vlagyimir Putyinnak. A miniszterelnök a Fidesz–KDNP újabb kétharmados győzelme után nemzetközi sajtótájékoztatót tartott, amelyen az M1 kérdésére elhangzott, hogy Donald Trump volt amerikai elnökkel és az orosz elnökkel is beszélt telefonon Orbán Viktor a választás óta. A kormányfő felvetette, hogy tárgyalhatna Budapesten az orosz, az ukrán és a francia elnök, valamint a német kancellár egy tűzszüneti megállapodásról – számolt be az eseményről az M1 Híradója.

Minél hamarabb tűzszünetet kell hirdetni Ukrajnában

Azonnali tűzszünetre van szükség az orosz–ukrán háborúban – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök az újságírók előtt szerdán. A kormányfő nemzetközi sajtótájékoztatóján megerősítette: telefonon beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, akinek felajánlotta, hogy a tűzszünetről szóló tárgyalásokat Budapesten folytassa le az ukrán államfővel. „A válasz pozitív volt, de az orosz elnök azt mondta, ennek feltételei vannak, amelyről Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel kell megállapodni” – mondta Orbán Viktor.

A javasolt tárgyalások célja egy azonnali tűzszünetről szóló megállapodás

„Azt javasoltam, hogy jöjjenek el Budapestre, ő, az ukrán elnök, a francia elnök meg a német kancellár. Minél hamarabb, annál jobb. Itt Budapesten tartsanak egy megbeszélést, amelynek egyetlen célja legyen, nem egy béketárgyalás, meg a béke megtalálása, mert az hosszabb időt igényel, hanem egy azonnali tűzszünetről szóló megállapodás” – közölte a miniszterelnök.

„Magyarország határvilág: a nyugati világ keleti határán áll, mi, magyarok pedig tudjuk, hogy a háborúk sosem úgy végződnek, mint ahogy elkezdődtek” – tette hozzá a kormányfő.

Orbán Viktor leszögezte:

kétszázezer oka van annak, hogy hazánk hajlíthatatlanul a békét képviseli. Ennyi magyar él ugyanis Kárpátalján, akikért Magyarország felelős.

„Nekünk az ő életükért van elsősorban felelősségünk, és ők akkor vannak biztonságban, akkor tudják elkerülni a háborús nyomorúságot, ha minél hamarabb béke és tűzszünet van Ukrajnában” – mondta Orbán Viktor.

A miniszterelnök emlékeztetett: a kormány már a háború kirobbanása előtt leszögezte, hogy bármi történik, Magyarországnak ragaszkodnia kell a békéhez. Ezért a Vlagyimir Putyinnal folytatott február eleji találkozót is kifejezetten békemissziónak minősítette.

„Hárman is voltunk, akik próbálkoztunk. Először jómagam, mindig a kicsit küldik előre, aztán a németek meg a franciák. Sajnos egyikünk sem járt eredménnyel, majd ha visszaemlékeznek az évértékelő előadásomban, amely megelőzte a háborút, ott is hosszan beszéltem a háború lehetőségének kérdéséről és ott mondtam el először, hogy Magyarországnak – ha háború lesz, akkor is ragaszkodnia kell a békéhez” – fogalmazott a kormányfő.

A miniszterelnök a kormánypártok történelmi győzelmének egyik okaként is a magyar emberek békevágyát nevezte meg. Orbán Viktor hangsúlyozta: a magyarok békét akarnak, és arra szavaztak, aki erre a legnagyobb garanciát jelenti.