Három pontban foglalta össze Orbán Viktor az elsöprő győzelem okait

Három ok miatt aratott történelmi győzelmet a Fidesz–KDNP – erről is beszélt Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóján. Azt mondta, az első, hogy a magyarok békét akarnak. A második, hogy Magyarország egy sikeres ország, nő a gazdaság, csökkennek az adók, alacsony a munkanélküliség, támogatja a kormány a családokat. A harmadik ok pedig, hogy a baloldali koalíció csak a hatalom megszerzéséért állt össze, és ezzel lenézték a választókat. Az is elhangzott, hogy a magas energiaárak miatt Brüsszelnek azonnal lépnie kell.

A rendszerváltás óta soha egyetlen párt sem kapott ennyi szavazatot „A rendszerváltás óta soha egyetlen párt sem kapott ennyi szavazatot” – így értékelte Orbán Viktor a vasárnapi országgyűlési választás végeredményét. A kormányfő nemzetközi sajtótájékoztatóján három tényezőt sorolt fel, amelynek minden idők legjobb eredménye köszönhető – hangzott el az M1 Híradójában. Egy, a hatalomért ringbe szálló koalíció, amelynek csak a kormány leváltása a célja, bukásra van ítélve „Az első a magyarok békevágya, a második pedig az, hogy Magyarország egy sikeres ország” – jelentette ki Orbán Viktor. „Ha az ember leveszi a politikai szemellenzőjét és az ideológiai szemüvegét, és a tényeket nézi, akkor azt fogja látni, hogy Európa két legsikeresebb országát úgy hívják, hogy Lengyelország és Magyarország. Ebben a két országban a legnagyobb a gazdasági növekedés, ebben a két országban a legalacsonyabb a munkanélküliség, ebben a két országban a legmagasabb a családtámogatások aránya, és az elmúlt 12 évet tekintve pedig Magyarországon történt a legnagyobb adócsökkentés” – jelentette ki a miniszterelnök. A kormánypártok nagyarányú győzelmének harmadik oka, hogy a baloldal lenézte a választókat. Orbán Viktor rámutatott: egy kizárólag a hatalomért létrejött koalíció, amely előre bejelenti, hogy semmilyen ideológiai összeférhetlenséget nem vesz figyelembe, és csak a kormány leváltása a célja, eleve bukásra van ítélve. Egy ilyen kampány pedig tiszteletlenség a választókkal szemben. „Ugyanis a választás sosem a politikusokról szól, nem a koalíciókról szól, nem a miniszterelnök-jelöltekről, hanem az emberekről szól. És aki ezt elfelejti, és csak a hideg számítás meg a választók sértegetése lesz a programja, akkor nem lehet ennek más a vége, mint bukás. Szerintem mi ezzel szemben a szív és a szenvedély programját és kultúráját képviseltük ebben a kampányban” – hangsúlyozta Orbán Viktor. A sürgős feladatok közül az első a béke megteremtése A választásokon győztes pártok előtt álló teendőkről szólva a kormányfő több sürgős feladatot említett. A sürgős teendők között első helyen a béke van. „A legfontosabb, hogy Magyarország minden befolyását latba vesse a tűzszünet érdekében” – mondta a miniszterelnök. Ehhez kapcsolódik a családok védelme is: a háború és az Oroszország ellen bevezetett szankciók miatt ugyanis súlyos gazdasági és energiaválság van kibontakozóban. Tehát a magas energiaárak ügyében azonnali brüsszeli intézkedésekre van szükség. „Magyarország több javaslatot is tett az energiaválság kezelésére” – fejtette ki Orbán Viktor. A kormányfő kiemelte: a magyar álláspont legfontosabb eleme, hogy az uniónak a háború idejére minden korábbi adminisztratív előírást, például bizonyos energiaforrások megadóztatását fel kell függesztenie. „Ez legalább három dolgot jelent: föl kell függeszteni az ETS-rendszert, ami egy speciális, bonyolult megadóztatása a fosszilis energiának. Fel kell függeszteni azt a szabályozást, amely a villamos energia árát összekapcsolja a gáz árával. Aki ismeri a területet, tudja miről van szó. A harmadik pedig, hogy föl kell függeszteni azt az előírást is, hogy kötelező bioüzemanyagot kell bekeverni az üzemanyagba, amely biológiai eredetű, és növeli az üzemanyag árát. Ha ezt a három dolgot megtesszük és fölfüggesztjük, akkor máris sikerül csökkenteni európai szinten is az energia árát” – emelte ki a kormányfő. A miniszterelnök kiemelte, hogy ezeket a javaslatokat a közelgő uniós csúcson is megismétli. Hozzátette, hogy a kormány és a választásokon győztes pártok víziója Európáról változatlan, Magyarország hisz a nemzetállamban, jövőjét pedig az Európai Unión és a NATO-n belül képzeli el.