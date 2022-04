Amikor csak a könnyek maradnak: Megható ahogy kollégái búcsúztak a hős búvártól

„A mi hősünk. Küzdött. Nem adta fel” – írta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a közösségi oldalán.

„A mi hősünk. Küzdött. Nem adta fel. Csak egy megoldás létezett számára, az, hogy kijut, az, hogy túléli. Az utolsó lélegzetvételig. Így érdemes élni, csakis így. Isten veled, Márton!” – írta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a közösségi oldalán.

Ahogy arról írtunk, elhunyt a jósvafői Kossuth-barlangban eltűnt barlangi búvár, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Búvárszolgálatának tagja, akit a szabadidejében végrehajtott tervezett feltáró merülés alatt ért baleset.

A katasztrófavédelem oldalán is megható sorokkal emlékeztek a 42 éves tűzoltó főtörzsőrmesterre.

„Mede Márton tűzoltó főtörzsőrmester 2008. május 16-án került a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság Speciális Mentési Parancsnokság állományába búvárként, de beosztott tűzoltói feladatokat is ellátott. Számos nagy tűz-, illetve káreset felszámolásában bizonyította bátorságát, rátermettségét. Szakmáját kiválóan ismerte, az egyik legtapasztaltabb búvár volt az állományban. Képzett, magabiztos, aktív közösségi életet élő, jó kedélyű, igazi kolléga volt. Munkáját mindenkor nagy hivatástudattal és szorgalommal, a tűzoltóság iránti lojalitással végezte. Szolgálati évei alatt megszerzett tapasztalatával segítette az újonnan felszerelő búvárok beilleszkedését, nagyban hozzájárulva szakmai fejlődésükhöz. Szolgálaton kívül is lehetett rá számítani. Példamutató munkájával, segítőkészségével sokak tiszteletét, barátságát vívta ki. Kiemelkedő munkája elismeréseként több alkalommal részesült elismerésben. A Tájékozódási Búvárúszó Európa-bajnokságon 2014-ben bronzérmet szerzett hazánknak, a Hableány kirándulóhajó katasztrófája utáni kutatásban és mentésben végzett munkájáért a Rendkívüli Helytállásért Érdemjel ezüst fokozatával tüntették ki. Mede Márton tűzoltó főtörzsőrmestert az FKI igazgatója a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság saját halottjának nyilvánította.” – írták.