Továbbra is a magyar választások eredményétől hangos a külföldi sajtó

Charles Michel, az Európai Tanács elnöke és Jens Stoltenberg NATO-főtitkár is gratulált Orbán Viktornak a választási győzelemhez. Két nappal a választás után is még mindig a Fidesz–KDNP elsöprő győzelmétől hangos a sajtó. Külföldön is óriási visszhangja van Orbán Viktor negyedik kétharmadának. Az M1-en nyilatkozó szakértő szerint a brüsszeli elitet sokként érte a kormánypártok nagyarányú győzelme – számoltak be róla az M1 Híradójában.

A választás nemzetközi visszhangja Vasárnap reggel 8 óra után még csak visszafogott optimizmussal nyilatkozott a miniszterelnök a választás várható eredményéről. „Akkora győzelmet arattunk,, hogy még a Holdról is látszik, de Brüsszelből egészen biztosan” – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök, aki este 11 óra körül már a végeredményt értékelte így. Az immáron negyedik kétharmados választási győzelem a nemzetközi sajtóban is óriási visszhangot kapott. A The Times brit konzervatív napilap reggel arról írt, hogy a Fidesz sikerét más európai vezetők megdöbbenéssel fogják fogadni. A brüsszeli Politico pedig úgy fogalmazott, hogy „Orbán győzelmének mértéke még az egyesült ellenzék szereplőit is sokkolta”. A Bloomberg amerikai hírügynökség címlapjára kitűzött, hazánkról szóló cikkében megemlíti, hogy jelenleg Orbán Viktor az Európai Unió leghosszabb ideje hatalomban lévő miniszterelnöke. A Fidesz–KDNP kétharmados többségét pedig megsemmisítő erejű győzelemnek nevezte. A brit The Spectator szerzője szerint: Az ellenzék legnagyobb problémája, hogy kizárólag az Orbán Viktor iránti gyűlölet kötötte össze őket. Kapcsolódó tartalom The Spectator: Az ellenzék legnagyobb problémája, hogy kizárólag az Orbán Viktor iránti gyűlölet kötötte össze A Fidesz elsöprő győzelmének okait a tekintélyes brit The Spectator politikai hetilap foglalta össze. A francia Le Monde pedig arról írt, hogy Orbán Viktor szétzúzta az ellenzéket az országgyűlési választáson. A Fidesz és Orbán Viktor újabb győzelmére a világ vezetői is reagáltak Az elsőként, még a választás éjszakáján Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök gratulált Orbán Viktornak. A kínai miniszterelnök, Hszi Csin-ping és az orosz államfő, Vlagyimir Putyin táviratban, az indiai miniszterelnök, Narendra Modi a Twitteren, az osztrák kancellár, Karl Nehammer, a szerb elnök, Aleksandar Vučić, Andrej Plenković horvát, Petr Fiala cseh és Eduard Heger szlovák miniszterelnök pedig telefonon fejezte ki gratulációját Orbán Viktornak. De Charles Michel, az Európai Unió állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanács elnöke is gratulált Orbán Viktor miniszterelnöknek a Fidesz választási győzelméhez, és a NATO-főtitkár, Jens Stoltenberg is kifejezte elismerését. Több balliberális európai politikus viszont indulatosan reagált a magyar választási eredményekre Az M1-nek nyilatkozó Pócza István elmondta, hogy szerinte több brüsszeli politikust is sokként ért a magyar választás végeredménye, ugyanis nem számítottak erre. Egyrészt nem számítottak arra, hogy Orbán Viktor újra győz, másrészt pedig nem számítottak arra, hogy ekkora aránnyal győz, hogy egy újabb kétharmados felhatalmazást fog kapni – fogalmazott a Batthyány Lajos Alapítvány programvezetője. Majd kiemelte, hogy most még erősebb felhatalmazást kapott a Fidesz–KDNP, mint négy évvel ezelőtt. „És egyébként volt olyan politikus, aki már európai szinten azt mondta, hogy tulajdonképpen az EB tehet arról, hogy nem sikerült megakadályozni Orbán Viktor győzelmét” – tette hozzá Pócza István, és emlékeztetett: már kedden egy újabb plenáris vitát tartanak az EP-ben Magyarországról és Lengyelországról. Hozzátette: ennek már most üzenete van a magyar választók felé, Brüsszel azt akarja sulykolni, hogy rosszul döntöttek. Pócza István szerint a brüsszeli nyomásgyakorlás biztosan nem szűnik meg a jövőben sem.