Eddig több mint 11 ezer menekültnek segített a magyar idegenrendészet

Az orosz-ukrán háború kitörése óta már több mint 11 ezer Ukrajnából érkező menekültnek segített a magyar idegenrendészet.

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) az MTI-hez kedden eljuttatott közleménye szerint kedd délig 11 831 menedékeskénti elismerés iránti kérelmet regisztráltak.

Azt írták: budapesti ügyfélszolgálatuk mellett regionális ügyfélszolgálataik is egyre inkább leterheltek. A győri és miskolci ügyfélszolgálatokon az elmúlt egy héten több mint ezer kérelmet nyújtottak be.

Kitértek arra is, hogy míg a háború kezdetekor a regisztrációk többsége a határon lévő gyűjtőpontokon történt, most jellemzően az ország mélységében nyújtják be kérelmeiket a menekülők.

Kiemelték, hogy az alapfeladatok ellátása mellett kiemelt figyelmet fordítanak az ukrajnai háborús konfliktus elől menekülők ügyére. A menedékes elismerés iránti kérelmek regisztrálása és azok döntésre előkészítése folyamatosan történik – írták.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy hiányszakmában már a kérelem benyújtásakor dolgozhatnak az Ukrajnából menekülők. Elismerő döntést követően pedig, más területen is dolgozhatnak. Azok is minden segítséget és tájékoztatást megkapnak a főigazgatóságtól, akik nem akarnak menedékes kérelmet benyújtani, de hosszabb távon Magyarországon tartózkodnának.

Az OIF honlapján ukrán, angol és magyar nyelvű tájékoztatók segítik az Ukrajnából érkezőket – olvasható a közleményben.

A címlapfotó illusztráció.