Szövetségesei magára hagyták Márki-Zay Pétert a színpadon

Elismerte vereségét a baloldal miniszterelnök-jelöltje. Márki-Zay Péter azt mondta: a Fidesz bármilyen rendszerben nagy győzelmet aratott volna, bár szerinte a propaganda nyerte meg a választást. A közös jelölt szövetségesei nélkül, egyedül értékelte a választást – hangzott el az M1 Híradójában.

Elismerte a vereséget Márki-Zay

Meg sem próbálta magyarázni a baloldal vereségét a hatpárti koalíció rendezvényén Márki-Zay Péter. A hódmezővásárhelyi polgármester nem sokkal éjfél előtt, az eredmények ismeretében állt színpadra.

„Először is mindenki nyugodjon meg. Én is most haza fogok menni, és egy év után először kialszom magamat, hazamegyek megcsóklászom a gyermekeimet, találkozom újra a barátaimmal, beszélgetni fogunk, szeretjük egymást, együtt leszünk, esetleg sütögetünk, megiszunk egy-két pohár bort” – fogalmazott Márki-Zay Péter.

Márki-Zay Péter először a színpadon is politikai szövetségesei nélkül, családjával állt a jelenlévők elé. Beszéde után végül csak a momentumos Donáth Anna és Karácsony Gergely ment fel vele.

Az újságírók a rendezvény végén is hiába várták a színpad mellett a baloldali politikusokat. Ekkor is csak az éppen sietve távozó Donáth Annát lehetett felfedezni.

Jakab Péter ugyanebben az időben, egy perccel éjfél után egy szobából posztolt videóüzenetet a közösségi oldalon. A Jobbik elnöke arról beszélt: Márki-Zay Péter egy személyben buktatta meg a hatpárti koalíciót.

„Márki-Zay Péter októberben hat ellenzéki párt hadseregét kapta meg, és tetemes ellenzéki előnyt. Ebből az előnyből fél év elteltével mára ellenzéki hátrány, hovatovább Fidesz-kétharmad lett. Talán a kevesebb és megfontoltabb, egyértelműbb beszéd most több szavazatot hozott volna. Márki-Zay Péter októberben azt mondta, hogy ő leváltja az ellenzéket. Valójában nem leváltotta, hanem megbuktatta” – fogalmazott a Jobbik elnöke.

Gyurcsány Ferenc sem a Műjégpályánál, hanem pártja sajtószobájából reagált. A vereség okait elemezve ő is Márki-Zay Péterre utalt, majd azt mondta: végig kell gondolni, hogy jól döntöttek-e.

Aki a hajót viharba vezeti, aki nem éri el a kikötőt, aki nem ér oda a kívánt célhoz, az lehet, hogy ott állt a kormánynál, lehet, hogy döntött, de végül azok, akik rábízták a hajó sorsát, azt gondolják, hogy nem ez a legjobb kapitány. És azt hiszem, hogy igazuk van – mondta Gyurcsány Ferenc DK-elnök.