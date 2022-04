Hosszú volt a vasárnap éjjel – mutatjuk a pártok eredményváróinak legérdekesebb pillanatait

A vasárnapi országgyűlési választáson elsöprő, kétharmados győzelmet arattak a kormánypártok. A Fidesz–KDNP a listás szavazatok több mint 53 százalékát szerezte meg, az Egységben Magyarország közel 35 százalékot szerzett. Az egyéni körzetek nagy részét is Fidesz nyerte (88 db), a baloldali összefogással (18 db) szemben, akik főleg Budapesten értek el sikereket. Az Országgyűlésbe rajtuk kívül a Mi Hazánk Mozgalom került be, ők kicsivel több, mint hat százalékot szereztek. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt 3,5 százalékos eredményével nem jutott be a parlamente. Örömből és bánatból is kijutott tehát vasárnap éjszaka, képgalérián mutatjuk ezeket a pillanatokat.