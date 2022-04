A nemzetközi sajtó Orbán Viktor és a Fidesz elsöprő erejű győzelméről ír

Elsöprő erejűként jellemezték Orbán Viktor választási eredményét a nagy európai lapok, amelyek rendre kiemelték, hogy a Fidesz–KDNP-pártszövetség sokkal jobb eredményt ért el, mint amilyent a voksolás előtti felmérések vagy az elemzők prognosztizáltak.

A nagy európai lapok sorra beszámoltak a magyarországi választások eredményéről, Orbán Viktor és a Fidesz–KDNP-pártszövetség győzelméről.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke győzelmi beszédet mond a Fidesz–KDNP eredményváró rendezvényén, a Bálnában az országgyűlési választás és gyermekvédelmi népszavazás napján, 2022. április 3-án (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A Reuters hírügynökség cikkében beszámolt Orbán Viktor győzelmi beszédéről. Mint írták: „győzelme a nacionalista lengyel kormánypártnak, a Jog és Igazságosságnak is megkönnyebbülést jelent, a továbbiakban is támaszkodhatnak rá, ha el akarják kerülni a jogállamiság sérülése miatti büntetéseket.”

A Politico szerint a Fidesz–KDNP kétharmadából előre lehet vetíteni, hogy Magyarország és az EU között folytatódnak a jogállamisági viták. A brüsszeli lap ugyanakkor azt is kihangsúlyozta, hogy Orbán győzelmének mértéke még az egyesült ellenzék szereplőit is sokkolta.

A balliberális Le Monde Orbán Viktor győzelmi beszédéről számolt be. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a győzelem azért is emlékezetes marad, mert most kellett a legnagyobb túlerővel megküzdeni. „A baloldal itthon, a nemzetközi baloldal körös-körül, a Soros-birodalom minden pénze és szervezete, a nemzetközi fősodratú média és végén még az ukrán elnök is” – fogalmazott. A lap a baloldali összefogásról kiemelte annak megosztottságát, valamint Márki-Zay túl tapasztalatlan és túl proaktív magatartását.

Lévai Anikó, Orbán Viktor felesége és a miniszterelnök szavazatleadása az országgyűlési választáson és gyermekvédelmi népszavazáson a XII. kerületi Zugligeti Általános Iskolában kialakított szavazókörben (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)

A Bloomberg amerikai hírügynökség hazánkról szóló cikkében megemlíti, hogy jelenleg Orbán Viktor az Európai Unió leghosszabb ideje hatalomban lévő miniszterelnöke. A Fidesz–KDNP kétharmados többségét megsemmisítő erejű győzelemnek nevezte a hírügynökség, amely szerint a kormánypártok ezzel háttérbe szorították azokat a véleményeket, amelyek a demokrácia leépüléséről, a háború sújtotta Ukrajna igényeinek ignorálásáról és a Vlagyimir Putyinnal folytatott kapcsolatról szóltak. Az írás szerint Orbán Viktor győzelme egyértelmű eredménye annak, hogy az EU nehezen tud csak elbánni a tömböt megkérdőjelező és szabálysértő tagállamokkal.

A svájci Neue Zürcher Zeitung cikke az egyesült ellenzék és Márki-Zay Péter választási veresége utáni beszédéből idézett. Márki-Zay Péter megdöbbenését fejezte ki az „agymosás” miatt, amely a kormánypárt, a Fidesz győzelméhez vezetett. Önkritikát nem gyakorolt – fűzte hozzá a szerző. A Neue Zürcher Zeitung felhívja arra a figyelmet, hogy Márki-Zay még szülővárosában, Hódmezővásárhelyen sem tudta meggyőzni a választókat, így nem csoda hogy a magyarok többségét sem tudta.

A Frankfurter Allgemeine Zeitung hasábjain is arról írnak, hogy a magyarországi baloldali összefogás képtelen volt beváltani a hozzá fűzött reményeket. Az eredménybe a lap szerint nagyban közrejátszott az, hogy amíg Orbán Viktor az ukrajnai háború kapcsán következetesen Magyarország békéjének és biztonságának megőrzése mellett állt ki, addig Márki-Zay Péter azzal vádolta a kormányt, hogy még a NATO-nak is hátat fordít. Az országgyűlési választás egyértelműen háttérbe szorította a gyermekvédelmi népszavazást – összegezte a Frankfurter Allgemeine Zeitung.

A brüsszeli székhelyű Euronews hírcsatorna négy következtetést vont le a választási eredményből. Eszerint az ukrajnai háború a magyar kormánypártokat segítette; a magyarországi vidék–főváros ellentét élesebb, mint valaha; a Jobbik támogatottsága jócskán csökkent. Utolsó szempontként az Euronews hozzáteszi, hogy Magyarország és az EU közötti viták várhatóan nem csitulnak, Orbán Viktor ugyanakkor nagyon erős választási mandátummal utazhat Brüsszelbe.