Orbán Viktor: Hatalmas győzelmet arattunk!

Élőben közvetítjük Orbán Viktor miniszterelnök választási eredményt értékelő beszédét. Cikkünk frissül!

Orbán Viktor azzal kezdte győzelmi beszédét, hogy talán még soha sem néztünk ki olyan jól mint ma este. „Hatalmas győzelmet arattunk” – mondta.

Akkora győzelmet, hogy Brüsszelben is látják. „Jó mulatság, férfimunka volt.”

A kormányfő mindenkinek megköszönte a támogatását és munkáját. Külön köszöntötte a határon túli magyarokat és megköszönte segítségüket, mert így újabb esélyt kaptunk, hogy segíthessünk nekik. A kárpátaljai magyarokat arról biztosította, hogy számíthatnak az anyaországra.

Mindent megtesznek annak érdekében, hogy megszolgálják a bizalmat.

Minél nagyobb a győzelem, annál nagyobb szerénységre van szükség. „Ma este van is mire szerénynek lenni.”

Kitért arra, hogy százezer önkéntes is segítette a kampányt, nem droidok, nem zsoldosok, hanem önkéntesek.

„A ma estével a győzelem szinte minden lehetőségét kimerítettük”

– jelentette ki. Orbán Viktor felsorolta, hogy a régi kétfordulós választási rendszerben is győztek, 2014-ben, amikor az ellenzék egyesével állt ki, 2018-ban amikor részlegesen összefogtak és most is, hogy teljesen összeálltak.

A ma este a szív győzelme, azért győztünk, mert van egy közös szenvedélyünk: Magyarország

– mondta. A kormányfő beszélt arról is, hogy óriási nemzetközi hálózat mozdult meg ellenünk, de „kidobott pénz volt minden fillér” amit a magyar baloldalnak adtak.

Ez volt Soros György legrosszabb befektetése. Most kellett a legnagyobb túlerővel küzdeni: a hazai és nemzetközi baloldal, a brüsszeli bürokraták, a teljes Soros-birodalom, a fősodratú média és a végén még az ukrán elnök is.

Orbán Viktor elmondta: Nem engedtük, hogy a kudarcos múlt visszatérjen, megvédtük a békét és a biztonságot és Magyarország függetlenségét. Arra is emlékeztetett, hogy nemcsak ellenfeleink vannak a nemzetközi térben, hanem barátaink is, akik segítettek bennünket. Ez az ő győzelmük is, és az egész világ láthatta, hogy a kereszténydemokrata, konzervatív-polgári és a hazafias politika győzött. Ezt üzenjük Európának, ez nem a múlt, hanem a jövő.

A világ láthatta, hogy a magyarok szeretik a hazájukat és számunkra mindig Magyarország lesz az első.

„A Jóisten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenek előtt! Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!” – zárta beszédét Orbán Viktor.