Nagyon sok a sztereotípia az autizmussal kapcsolatban

Az autizmus világnapján tegnap az autista emberek problémáira és elfogadásukra hívták fel a figyelmet. Az autizmus spektrumzavar egyre gyakoribb: Magyarországon több mint százezer ember érintett. Országszerte több tucat rendezvénnyel készültek, hogy az autista emberek társadalmi elfogadására buzdítsanak – hangzott el az M1 Híradójában.

Április 2.: Az autizmus világnapja

Kék színű szélforgókkal és virágokkal vonultak szombat délután Veszprém utcáin az Autizmus Világnapja alkalmából. Az AutiSpektrum civil szervezet tagjai arra hívták fel a figyelmet, hogy a társadalomnak nagyobb empátiával és nyitottsággal kellene fordulnia az autizmussal élők felé.

„Nagyon sok a tévhit, nagyon sok sztereotípia él az emberekben és fontosnak tartjuk, hogy ezeket a dolgokat tisztába tegyük” – mondta Brokés Judit, az AutiSpekrtum Egyesület elnöke.

Kaposváron is közös sétával és kék lufikkal hívták fel a figyelmet az autizmus elfogadására. Az Autitok Egyesület napközben koncertekkel és kiállításokkal várta a családokat. Este sötétedés után pedig ahogy minden évben, most is kék fénybe borult a város jelképe, a Tűztorony.

„Minden emberhez eljut az üzenet, hogy az autizmussal élő gyermekek és felnőttek semmivel sem másabbak, mint kortársaik” – mondta Kállai Anikó, az Autitok Egyesület elnöke.

A hideg és az eső ellenére szép számban érkeztek Pécsre is a világnapon megrendezett közösségi futásra. A Lásd a világot autista szemmel Egyesület rendezvényén befolyt összegből az egyesület nyári táborát támogatják. Ebben az autista gyerekek úgy táborozhatnak, ami valóban szórakozás nekik is.

Budapesten a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban megnyílt Nemes András Bence Egy hajóban evezünk című kiállítása.

A 21 éves fiú idáig csaknem 200 hadihajó pontos másolatát rakta össze, amik közül most többet kiállítanak a múzeumban.

Maróth Gáspár kormánybiztos a tárlat megnyitóján arról beszélt, hogy a közösségi összefogás erejével az autizmussal élők olyan tudást tudnak megmutatni, ami mindenki számára tiszteletre méltó: