Havazással indult a nap, érdemes jól felöltözni és esernyőt vinni magunkkal

Az éjszaka egyre többfelé váltott át havas esőbe, havazásba a csapadék, ez a folyamat pedig az éjszaka hátralévő részében tovább folytatódott.

Hiába írunk már április harmadikát, az éjszaka egyre többfelé váltott át havas esőbe, havazásba a csapadék, ez a folyamat pedig az éjszaka hátralévő részében tovább folytatódott – írta az Országos Meteorológiai Szolgálat közösségi média oldalán.

Hajnalra már a síkvidéken is havazott, főleg a magasabban fekvő tájakon már centiméterekben is mérhető a hótakaró vastagsága, még a főváros XII. kerületében is.

Az Időkép közösségi média felületén videót is közzétett arról, hogy az áprilisi havazás már Debrecent is elérte.

A magasabb területeken meg már több centiméteres hóréteg is kialakult hajnalra, így a Kékestetőn is.

Kapcsolódó tartalom