Készülődés a választásokra: országszerte zajlik a szavazóhelyiségek kialakítása

Országszerte zajlik a szavazóhelyiségek kialakítása. Vannak városok is, ahol már tegnap minden készen állt a vasárnapi szavazás megkezdéséhez. A szavazóhelyiségeket a Nemzeti Választási Iroda munkatársai és a rendőrség is ellenőrzi. Ha mindent rendben találnak, akkor lezárják azokat, és majd csak vasárnap reggel, a szavazás kezdete előtt nyitják ki – számoltak be róla az M1 Híradójában.

Készülnek a szavazóhelyiségek Megérkeztek a szavazóurnák az egri 100-as szavazókörbe, ahol a helyiség szabályos kialakítását már pénteken elkezdték. Már a szavazófülkéket is felállították. Miután végeztek az utolsó simításokkal is, – ha minden a szabályoknak megfelelő – bezárják a helyiséget, és csak vasárnap reggel nyitják majd ki. „Amennyiben a szavazóhelyiség berendezésével elkészülnek a választási iroda munkatársai, ezt követően a rendőrség átvizsgálja a helyszínt és amennyiben mindent rendben talál, lezárják a helyiséget a szavazás napjáig” – mondta Bánhidy Péter egri jegyző. Esztergomban a rendőrség is átvizsgálta a szavazóhelyiségeket. A városban 27 szavazókört alakították ki, ezek mindegyike készen áll a vasárnapi országgyűlési választásokra, és a népszavazásra. A helyiségek ajtajait az átvizsgálás után bezárták, vasárnap reggel a szavazatszámláló bizottság tagjai léphetnek majd be elsőként. „A rendőrség átvizsgálta ezeket a szavazóhelyiségeket, bombavizsgálatot szoktunk ilyenkor tartani a vizsgálat végén pedig leplombáltuk, lezártuk ezeket az ajtókat és a vasárnapi szavazás kezdésre fél hatra kértem, hogy a szavazatszámláló bizottság tagjai jelenjenek meg a szavazóhelyiség bejáratánál. Ezt a plombát ők fogják feltépni és ők fognak bemenni a szavazóhelyiségbe” – fogalmazott Schottner Norbert esztergomi jegyző. Országszerte minden szavazóhelyiséget csak a szavazatszámláló bizottságok elnökei, illetve elnökhelyettesei nyithatják majd ki vasárnap hajnalban. Reggel 6 órára mindennek készen kell állnia ahhoz, hogy megkezdődhessen a országgyűlési választás, és a gyermekvédelmi népszavazás.