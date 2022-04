Novák Katalin: Magyarország szíve most a magyar–ukrán határon dobog

Az orosz–ukrán háború elől menekülők éppen azt kérik tőlünk, amit adni tudunk: biztonságot, jól szervezett ellátást, békességet. A menekültek érzik, hogy Magyarország szíve most a magyar-ukrán határon dobog – mondta a Magyar Nemzetnek adott interjúban Novák Katalin megválasztott köztársasági elnök, aki többször is részt vett a határ magyar és az ukrán oldalán is humanitárius segélyakciókban.

Novák Katalin hangsúlyozta: „Mi, magyarok a békesség oldalán állunk, a háborúból ki akarunk maradni. És nem azért segítünk a menekülőknek, hogy kivívjuk az ukrán vagy a nemzetközi politika és média elismerését, hanem azért, mert ezt diktálja a szívünk”. Hozzátette, hogy Kárpátalján az elmúlt száz évben sosem volt könnyű magyarnak lenni. Amit mostanra – jórészt anyaországi segítséggel – felépítettek: a magyar óvodák, iskolák, templomok, otthonok, azoknak jelentős része a háború miatt kiürülhet. A jó szó, a szerető odafordulás, a tárgyi, anyagi segítségnyújtás most a túléléshez kell, s azt üzeni: „számíthattok ránk”. A vasárnapi országgyűlési választással egyidőben tartandó népszavazás tétjéről a megválasztott köztársasági elnök kifejtette: legnagyobb kincsünk a gyermek, az ő nevelésük pedig a szülők elvitathatatlan joga és kötelessége. Az államnak pedig felelőssége, hogy a gyerekek egészséges testi és lelki fejlődésének feltételeit biztosítsa. Segíteni kell a szülőket, hogy a gyermekeikre veszélyes, káros propagandától távol tarthassák őket. Arra figyelmeztetett, hogy a koronavírus-járvány, a háború olyan veszedelmek, melyek tapintható fenyegetést jelentenek, egyúttal el is fedik azt a lappangó, időről időre fellángoló ideológiai hadviselést, mely újabban a gyerekeinket vette célba, és ez a hadviselés most is zajlik. A parlamenti választással kapcsolatban úgy fogalmazott: „a tét békeidőben is nagy, de most nem ilyen időket élünk. Háborús fenyegetettség, világjárvány, súlyos világgazdasági és nemzetközi kihívások közepette élünk. Ezért sorsdöntő a választás”. Novák Katalin arra bátorított mindenkit, hogy vegyen részt az országgyűlési választáson, és „alapos végiggondolás után, a közéleti szereplők valós teljesítményére figyelemmel, a lehetséges jelölteket mérlegre téve, nemzetünk érdekeit szem előtt tartva húzza be az ikszet”.