Hollik: A baloldal folytatja a magyar demokrácia történetének legnagyobb választási csalását

A magyar demokrácia „legnagyobb választási csalásának” folytatásával vádolta meg a baloldali pártokat a Fidesz kommunikációs igazgatója pénteki, az MTI-hez eljuttatott videónyilatkozatában.

Hagyják abba a választási csalást és állítsák le Bajnai Gordon törvénysértő rendszerét! – követelte Hollik István.

Folytatódnak azok a telefonhívások, amelyeket illegálisan megszerzett adatbázisok alapján intéznek. Kedden sms-ket küldtek, szerdán Márki-Zay Péter feleségének az üzenetét továbbították telefonhívások segítségével, csütörtökön pedig egy újabb női hang buzdított arra, hogy menjenek el az emberek és szavazzanak a baloldalra – közölte.

Ez a módszer, amelyet most a baloldal használ, nem ismeretlen. A Cambridge Analytica elnevezésű cég világméretű botránya óta tudott, hogy ez miként működik: van egy törvénytelen adatgyűjtés, közösségi felületek – többi között Facebook, messenger – segítségével, a törvénytelenük kinyert adatokból törvénytelen módon adatbázist építenek, aztán szintén „durván törvénysértő módon” ezeket az illegálisan összeállított adatbázisokat politikai célokra használják.

Ugyanakkor a világon az említett cég botránya óta ezt a módszert senki nem használta, most a reményvesztett magyar baloldal viszont igen – vélekedett.

Úgy látszik, Bajnai Gordon és csapata, a Datadat nevű cégen keresztül megvalósította a “Bajnai-analitikát”. Törvénytelenül szerezték meg magyar állampolgárok adatait, olyan magyar emberekét, akik soha egyetlen egy baloldali pártnak és szervezetnek nem adták oda az adataikat, és nem járultak ahhoz hozzá, hogy a baloldal használhassa a személyes adataikat, így például a telefonszámukat – közölte.

Az is látszik, hogy a baloldal nem függesztette fel a választási csalást, ez folyamatos, a telefonhívások most is érkeznek. A baloldal a csalástól sem riad vissza a hatalom megszerzése érdekében.

„Jó, hogyha emlékeztetjük magunkat, nincs két baloldal, a baloldalon csupán feladatmegosztás van. Bajnai Gordonék az adatlopást végzik, Gyurcsány Ferenc és Márki-Zay Péter pedig a törvénytelen kampányt” – fogalmazott Hollik István.

Ez a módszer durván törvénysértő – mondta.