Heroinkereskedők ellen emeltek vádat

Jelentős mennyiségű kábítószerrel kereskedés, valamint más bűncselekmények miatt emeltek vádat egy heroinnal üzletelő társaság tagjai ellen – tájékoztatta a Veszprém Megyei Főügyészség pénteken az MTI-t.

Egy 30 éves balatonalmádi férfi 2020 tavaszától több részletben összesen 800 grammnyi heroint adott el a kábítószer-kereskedelem miatt korábban már büntetett 52 éves budapesti társának.

A fővárosi férfi fogyasztói kört is kiépített, 44 éves korábbi élettársával és a nő 39 éves barátjával juttatta el a kábítószert a fogyasztóknak. Ők grammonként 23-30 ezer forintért árulták a heroint Budapesten – tették hozzá.

A rendőrök 2020 novemberében fogták el 100 gramm heroin átadása közben az eladót és vevőjét, majd átkutatták a balatonalmádi férfi – testvérével közösen használt – lakását is. A fiatalabb fivér maga is foglalkozott droggal: hallucinogén gombát és marihuánát termesztett, és más kábítószereket is tartott – írták.

Az ügyészség a jelentős mennyiséggel kereskedő két vádlottra fegyház-, a budapesti értékesítést végző párra és a kábítószert termesztő fivérre börtönbüntetés kiszabását kérte.

A címlapfotó illusztráció.