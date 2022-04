48 perc – Fodor Gábor: A választás tisztaságához nem férhet kétség

A 2022-es magyar választás tisztaságáról is beszélgettek a 48 perc – Házigazda: Lánczi Tamás című műsorban, melynek vendégei ezúttal Fodor Gábor, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet igazgatója, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője és G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója voltak.

Lánczi Tamás szerint az ellenzék aktívan építi a választási csalás narratíváját vereség esetére. Rengeteg EBESZ-megfigyelő érkezik hazánkba, jórészt Soros György alapítványaihoz köthető személyek. Felidézte, hogy Lukács László György jobbikos képviselő egy kiszivárgott hangfelvételen arról beszélt, hogy a szavazókörökbe „balhézó” delegáltakat akarnak küldeni.

Fodor Gábor, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet igazgatója, volt SZDSZ-es politikus szerint óriási hiba és felelőtlenség csalásról beszélni.

„Aki ismeri a magyar választójogi rendszert, aki ismeri hogy működik a magyar választás, az pontosan tudja, hogy nem lehet csalásról beszélni. Nincs. Onnantól kezdve, hogy én odamentem az urnához és bedobtam a szavazatot, nincs szinte csalási lehetőség benne. Nincsen”

– fogalmazott Fodor Gábor.

Elmondta, hogy a magyar választások tiszták szoktak lenni, és most is biztos benne, hogy most is olyanok lesznek mint ahogy eddig is a rendszerváltás óta mindig azok voltak. Az természetes, hogy az alulmaradt fél vizsgálatokat követel, ezt a nemzetközi tapasztalatok is mutatják.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője emlékeztetett arra, hogy a választás után 30 nappal áll fel az új parlament, ezalatt zárulhatnak le az újraszámlálások, megszületnek a bírósági ítéletek. A demokrácia legfontosabb pillanat a választás, ahol az emberek négy évre felhatalmazást adnak a képviselőiknek és a kormánynak.

G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója szerint aki „arra gyúr”,

akinek az a stratégiája, hogy a választás tisztaságát megkérdőjelezze az rendzavarást, káoszt, zűrzavart akar. Esetleg akár erőszakos eszközökkel akarja megdönteni azt a törvényes rendet, ami a választások révén előáll,

és itt felmerül a külföldi érdekek kiszolgálása és a beavatkozás kérdésköre is.