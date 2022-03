További balliberális tagokkal bővült az EBESZ választási delegációja

Több új delegálttal bővült az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) Magyarországra küldött választási megfigyelői missziója – derül ki a Választás.hu-n közzétett hivatalos adatokból. Az így már több mint 230 fős delegáció eddig két, tárgyi tévedésektől hemzsegő jelentést publikált az április 3-i választásokkal kapcsolatban, most pedig újfent erős balliberális kötődésű tagok érkeztek. Köztük a szervezet igazgatója, aki korábban az olasz baloldali Demokrata Párt parlamenti képviselője volt, valamint két, Soros hálózatához kötődő „szakértő”. A Budapesten állomásozó nemzetközi megfigyelők összlétszáma ezáltal 900 fősre duzzadt.

Az év elején húsz magyarországi civil szervezet – többek között a TASZ, a Helsinki Bizottság, a Political Capital vagy az Amnesty International arra szólította fel az EBESZ-t, hogy ne csak a korábbi választások során alkalmazott, szokványosnak mondható, korlátozott misszióval érkezzen Magyarországra.

A Magyar Nemzet információi szerint a szóban forgó civil szervezetek a Soros-féle nyílt társadalom hálózatának részei.

A felszólítást megismételte 62 balliberális EP-képviselő is, akik közül sokan szerepelnek a pár éve kiszivárgott, „Soros brüsszeli barátait” tartalmazó listán. A szervezet így több mint kétszáz fővel van már jelen hazánkban: egy kisebb részük már több hete, míg a többiek csak a napokban érkeznek. Ők az úgynevezett „rövidtávú megfigyelők”. Listájuk a magyar jogszabályi előírásoknak megfelelően elérhető. Ilyen a majdnem 300 taggal vizsgálódó ENEMO vagy a lengyel liberális Politikai Elszámoltathatóság Alapítvány (Fundacja Odpowiedzialna Polityka).

A különböző, Budapesten állomásozó nemzetközi megfigyelők összlétszáma immáron 900 fősre duzzadt – akik között persze található valódi és érdemi tevékenységet is kifejtő szervezet, mint a nagynevű varsói Ordo Iuris, vagy az amerikai Judicial Watch.

Az EBESZ delegációjáról a Mandiner.hu megírta: a központi vezetőség tíz tagjából minimum heten dolgoztak vagy jelenleg is dolgoznak a Nyílt Társadalom Alapítványoknak, vagy olyan „civil szervezetnek”, amelyet Sorosék támogatnak. Talán ennek is lehet némi köze ahhoz, hogy a szervezet elmúlt hetekben kiadott előzetes, illetve időközi jelentései elfogultak, csúsztatásoktól és tárgyi tévedésektől hemzsegnek – még azt sem sikerült eltalálniuk, hogy ki most Magyarország köztársasági elnöke.

Ennek ellenére mégis megállapították, hogy „általánosan romlottak a demokratikus választások feltételei Magyarországon”.

A misszió a napokban új tagokkal bővült, mégpedig egészen magas rangúakkal.

Így elvileg személyesen, regisztrált megfigyelőként felügyeli a magyar választások tisztaságát az EBESZ/ODIHR igazgatója, Matteo Mecacci. A Magyar Nemzet információi szerint a „pártokfelettiségéről” sokat elárul, hogy radikális baloldaliként 2008 és 2013 között az olasz Demokrata Párt képviselője volt a római parlamentben, aktívan kampányolt és tüntetéseket is szervezett az olasz jobboldal akkori vezetője, Silvio Berlusconi miniszterelnök ellen.

A most hazánkba érkezettek között szerepel az EBESZ választási részlegének vezetője, Meaghan Fitzgerald is, aki korábban annak a Carter Center munkatársa volt, amely partneri viszonyt ápolt a Nyílt Társadalom Alapítványokkal.

Fitzgerald ezen kívül dolgozott egy Democracy Reporting International (DRI) nevű liberális lobbiszervezetnél is, amelynek egyik partnere, a Civitates, szintén a Soros-hálózat szponzoráltja.

Most érkezik a brit Katya Andrusz, az EBESZ/ODIHR szóvivője, aki a CEU-n végzett, és korábban „szabadúszó újságíróként” tudósította a nemzetközi baloldali sajtót, így a The Guardiant vagy a The Economistot.