Szijjártó: A kormány válságkezelése nyomán a tavalyi volt a magyar gazdaság legsikeresebb éve

A kormány a koronavírus-járvány alatt is kitartott a munkaalapú társadalom megteremtésére alapozott politikája mellett, így még a válság ellenére is a tavalyi lett a magyar gazdaságtörténet legsikeresebb éve - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budakalászon.

A tárcavezető a minisztérium közleménye szerint a mérnöki tevékenységgel és műszaki tanácsadással foglalkozó Prolan Irányítástechnikai Zrt. kutatás-fejlesztési központjának és elektronikai gyártóbázisának átadásán vett részt. Beszédében rámutatott, hogy az egymilliárd forintos beruházást az állam 282 millió forinttal támogatta, így hozzájárulva 174 munkahely megtartásához.

Hangsúlyozta, hogy a pandémiát gazdaságilag az ellátási láncok megszakadása, a határok lezárása, munkahelyek megszűnése és gyárak bezárása jellemezte.

Elmondása szerint Magyarországon is nagy vita volt a lehetséges válaszintézkedésekről.

“Arról, hogy visszatérjünk-e a 2010 előtti gazdaságpolitikai stratégiához, és a forrásokat szociális alapon osszuk-e szét, vagy tovább építsük a munkaalapú társadalmat még válság alatt is” – fogalmazott.

Márpedig a kormány az utóbbi mellett döntött, és meghirdette minden idők egyik legrobosztusabb beruházásösztönzési programját, így segítve azon cégek fejlesztéseit, amelyek vállalták, hogy nem bocsátják el a dolgozóikat.

Szijjártó Péter leszögezte: ennek is köszönhető, hogy tavaly négy olyan gazdasági rekord is megdőlt, amelyek még egyenként, konjunktúra idején is komoly teljesítménynek számítanának. Ennek kapcsán pedig kijelentette, hogy a kormány teljesítette az egymillió új munkahely létrehozására, illetve a járvány alatt megszűnt munkahelyek pótlására vonatkozó ígéretét is.

Ezt követően az elektronikai szektort húzóágazatnak nevezte, amelynek tavaly 21 százalékkal nőtt a teljesítménye, így megközelítve a 7600 milliárd forintot. Hozzátette:

a hazánkban jelenleg mintegy 150 ezer embert foglalkoztató szektor versenyképességét mutatja a nagyjából 94 százalékos exporthányad.

A miniszter végül közölte, hogy Pest megyében 170 vállalat élt a beruházásösztönzési támogatással, a program keretében 104 milliárd értékben hajtottak végre fejlesztéseket a kormány 38 milliárd forintos hozzájárulásával, így elősegítve 31 ezer munkahely megőrzését.

Valamint üdvözölte, hogy sikerült megállapodni az Európai Bizottsággal a regionális támogatási térkép átrajzolásáról, amelynek értelmében 2022. január 1-től Pest megye levált Budapestről, és önállóan is támogathatóvá vált, így komoly lehetőségek nyílnak meg a fővárosi agglomeráció számára.