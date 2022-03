Szavazatégetős álhír: szervezett provokációról beszél a sepsiszentgyörgyi polgármester

Meg kell semmisíteni a határon túli levélszavazatokat – ezt követeli a baloldal az alapján, hogy az egyik erdélyi hírportál beszámolója szerint összegyűrt és megégett ívekre találtak Marosvásárhely közelében. A baloldal szerint csalás történt, és az ívekkel ellenzéki szavazatok kerülhettek a szeméttelepre. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség szerint szervezett provokáció történt. A Nemzeti Választási Iroda jelezte: ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a kidobott levélszavazatok ügyében – számolt be az M1 híradója.

Levélszavazatokat találtak

Kidobott levélszavazatokról írt csütörtökön a baloldali sajtó jó része. A liberális hírportálok az erdélyi PontMaros internetes hírportál tudósítását vették át. Ebben az szerepelt, hogy az egyik marosvásárhelyi szemétlerakónál összegyűrve és félig elégetve talált rá a papírokra a rendőrség, azután, hogy egy helyi lakos több fotót is küldött róluk a sajtónak. Bár ez az információ az eredeti cikkben nem szerepel, a baloldali portálok azt is kiemelik, hogy a kitöltött lapokon ellenzéki szavazatok vehetők ki.

A baloldali pártok közös sajtótájékoztatón csalásra hivatkozva együttes erővel követelték a teljes levélszavazat-állomány megsemmisítését.

„Az Egységben Magyarországért az NVB-hez fordul, hogy vizsgálja ki ezt a botrányos az ügyet, és hozzon olyan döntéseket, amely a további jogsértéseknek elejét veszi. Emellett, ahogy Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt be is jelentette követeljük a levélszavazatok megsemmisítését” – mondta Barabás Richárd, a Párbeszéd szóvivője.

Márki-Zay Péter a közösségi oldalon kelt ki magából. Azt írta: „eddig is tudtuk, hogy csalnak, de hogy erdélyi ellenzéki választók szavazatát semmisítik meg, az vérlázító.”

Hazugság és provokáció – Sepsiszentgyörgy polgármestere azonban ezekkel a szavakkal utasította vissza a csalásra vonatkozó baloldali vádakat. Antal Árpád úgy fogalmazott, hogy a kidobott dokumentumokról készült felvételek alapján

egyértelműen szervezett provokációról van szó, amelynek célja, hogy a határon túli levélszavazatokat hiteltelenítsék.

A valódi levélszavazatokat tartalmazó borítékban az ívek mellett a népszavazási kérdések és egy azonosító nyilatkozat is szerepel – hívta fel a figyelmet a polgármester, arra utalva, hogy ilyeneket nem talált a rendőrség.

Azt a kidobott papírokról elsőként tudósító PontMaros újságírója is megerősítette az MTI-nek, hogy ő is csak szavazólapokat és borítékokat látott, azonosító íveket és népszavazási lapokat nem. Az újságíró azt is hozzátette: csak a képanyag csütörtöki első közlése után hívta fel valaki a figyelmét arra, hogy olyan szavazólap is látszik, amelyen be van jelölve valamely párt vagy pártszövetség.

A csalással kapcsolatos vádakat a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) közleményben ítélte el. „Elfogadhatatlannak és megalapozatlannak tartjuk a magyarországi ellenzéki pártok kérését is, amely arról szól, hogy meg kell semmisíteni az összes határon túli szavazatot” – írta az RMDSZ, és azt is hangsúlyozza a szövetség, hogy bárki is álljon a provokáció mögött, az a legaljasabb módon próbálja manipulálni a közvéleményt.