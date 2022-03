A Telex már februárban megírhatta a szavazatégetésről szóló cikkét

Február elsejei dátummal is megjelent a Telexen a kidobott levélszavazatokról szóló cikk. Erről képernyőfotók is készültek. A telex főszerkesztője szerint technikai probléma történt. A Google kereső adataiból is az látszik, hogy készült már egy február elsejei cikke a Telexnek ebben a témában. Csakhogy a levélszavazati íveket csak március 15-étől vehették át a választópolgárok Erdélyben – közölte az M1 Híradó.

Furcsaságok a Telex cikkénél Kidobott levélszavazatokat találtak Marosvásárhely mellett – ezzel a címmel közölt cikket a Telex. Az írás alatt dátum is szerepel: 2022. február 1., zárójelben pedig a frissítítés időpontja látszik, amely szerint az írás 2022. március 31-én vált naprakésszé. A kép a közösségi oldalakon kezdett terjedni, miután a Telex címoldalán közzétették a cikket, majd ezt a Facebookon is megosztották. Az írás megszületésének és publikálásának ideje közti eltérésre sokan felfigyeltek. A levélszavazatokat ugyanis Erdélyben csak március 15-én vehették át a választópolgárok. A Transzparens Újságírásért Alapítvány Független Választási Médiafigyelő Delegációja megkereste a Telexet az ügy kapcsán. Dull Szabolcs főszerkesztő azt írta: technikai hiba történt a dátumozással. A cikk URL-jének fent bemutatott időbeli sorrendje többször is módosult (Fotó: 888.hu) A Transzparens Újságírásért Alapítvány az oldalán arra hívja fel a figyelmet, hogy a Google kereső adataiban az látszik, hogy a kidobott levélszavazatokról szóló telexes cikknek mégis van egy február elsejei változata. Az M1 is megtalálta ezt a hivatkozást. A keresőmotor tárolt adataiból pedig az is látszik, hogy egy február elsejei keltezésű telex cikkre ugrik a böngésző, de csak tized másodpercig – utána már a következő üzenet fogadja az internetezőt: A keresett oldal nem található. A telex által közzétett cikk február elsejei változata. (Fotó: 888.hu) A címlapfotó illusztráció (Forrás: Shutterstock)