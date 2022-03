Orbán Viktor: Hódmezővásárhelyen dől el a választás

Lázár János támogatására kérte a makóiakat szerdai kampányeseményén Orbán Viktor miniszterelnök – derült ki a kormányfő közösségi oldalára feltöltött videójából.

„Az igazság az, hogy egy kicsit furcsán érzem magam most ebben a választókerületben. Mert persze most Makón vagyunk, de ugye egy nagyon fontos város itt Hódmezővásárhely is” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök makói fórumán, ahol megjegyezte, hogy korábban „egészen másokat gondolt” Hódmezővásárhelyről, „mint amit most lát”.

– Én még a nagy legendás polgármesterrel és képviselővel kezdtem Hódmezővásárhelyen, aztán a Jánossal folytattam, aki kiváló miniszterem volt – folytatta közösségi oldalára feltöltött videójában a kormányfő Lázár Jánossal közös kampányeseményén.

„Ha valaki egyszer azt mondta volna nekem, hogy a Gyurcsányék Hódmezővásárhelyről állítanak majd egy miniszterelnök-jelöltet, akkor én azt mondtam volna, hogy ennek az embernek elment az esze. És az a helyzet, hogy most ez megtörtént. Úgyhogy kedves makóiak, az önök súlya meg a szerepe most nagyon megnőtt. Mert az a helyzet, hogy a választás itt fog eldőlni. Persze van 106 választókerület, de azért dől el itt a választás, mert aki a saját választókerületében nem tud nyerni, az nem tud nyerni országosan sem. Úgyhogy én arra kérem önöket, hogy jöjjenek el, támogassák Lázár János képviselő urat, akivel szeretnék még hosszú ideig együtt dolgozni” – zárta szavait a miniszterelnök.