Márky-Zay Péter stábja és Zelenszkij között megtörtént a kapcsolatfelvétel

A lap online kiadása szerint az ukrán külügyminiszter egyeztetett Márki-Zay Péter stábjával az ukrán elnök brüsszeli beszéde előtt.

Mindezt annak kapcsán közölték, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter keddi videónyilatkozatában arra hívta fel a figyelmet, hogy az ellenzék miniszterelnök-jelöltje fegyvereket szállítana az orosz invázió ellen harcoló ukránoknak.

„Márki-Zay Péter Twitter-bejegyzésben üzent Zelenszkij ukrán elnöknek. Ez az üzenet is bizonyítja az összes korábbi információt, hogy megegyeztek abban, ha a baloldal jut hatalomra Magyarországon, akkor azonnal megszavaznák a gáz-és olajszállításra vonatkozó szankciókat, és rögtön megkezdenék a fegyverszállításokat Ukrajnába” – idézi az újságban olvasható cikk Szijjártó Pétert.

The people of 🇭🇺 heard your words, Mr. President @zelenskyyUa ! We shall never forget. I look forward to the day when I can meet you here in person on the banks of the Danube, to exchange thoughts on the 🇪🇺 future and peaceful coexistence of our nations.

(Photo credit: Euronews) pic.twitter.com/cWDhRx7Q3h

— Márki-Zay Péter (@markizaypeter) March 28, 2022