Márki-Zay Péter is elismerte, hogy vannak tárgyalások a magyar baloldal és Ukrajna között

Márki-Zay Péter megerősítette szerdai székesfehérvári fórumán, hogy vannak tárgyalások a magyar ellenzék és Ukrajna között, de mint mondta, csupán mentőautókról.

Kedden Zaránd Péter, a baloldal miniszterelnök-jelöltjének kampányfőnöke reagált Szijjártó Péter azon kijelentésére, miszerint egyértelmű megállapodás született a magyar baloldal és Ukrajna vezetése között, ami Magyarország biztonságát és ellátását is veszélyezteti. Márki-Zay Péter kampányfőnöke, a Telexnek adott reagálásában a háttértárgyalások létezését elismerte, de véleménye szerint ez nem jelent biztonsági kockázatot a magyar emberek számára.

A Magyar Nemzet kedden nemzetbiztonsági forrásból úgy értesült, hogy Márki-Zay Péter stábja és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között meg is történt a kapcsolatfelvétel. A lap arról is írt, hogy az ukrán külügyminiszter felhívta a budapesti ukrán nagykövetet, hogy miként lehetne elősegíteni az ellenzék választási győzelmét, mivel a jelenlegi kormány nem küld fegyvereket a háborúban álló országnak, és nem is enged át a területén ilyen szállítmányokat.

A baloldal miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter megerősítette szerdai székesfehérvári fórumán a Mediaworks–Hírcentrumnak, hogy vannak tárgyalások a magyar ellenzék és Ukrajna között, de mint mondta, csupán mentőautókról. Tagadja, hogy fegyverekről is tárgyaltak volna. Márki-Zay Péter azt is mondta, hogy fel fogja jelenteni Szijjártó Pétert.

Kapcsolódó tartalom