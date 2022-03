Eddig ez tudható a baloldal és az ukrán vezetés közötti egyeztetésekről

Az ukrán külügyi tárca nemtetszését váltotta ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter március 21-én a külügyminiszteri tanácson, Brüsszelben tett kijelentése, amely szerint Magyarország ellenzi a repüléstilalmi övezetet Ukrajna felett és a békefenntartónak minősített szárazföldi alakulatok küldését.

A Magyar Nemzet úgy tudja, a magyar diplomácia vezetőjének állásfoglalása után Dmitro Kuleba külügyminiszter felhívta a budapesti ukrán nagykövetet, és Ljubov Nepopnál arról érdeklődött, hogy miként lehetne elősegíteni a baloldali ellenzék választási győzelmét.

A lap szerda reggel nemzetbiztonsági forrásaira hivatkozva azt írta:

Néhány nappal ezután az Európai Tanács március 24-i ülésére videókapcsolattal bejelentkező Zelenszkij a diplomáciában meglehetősen szokatlan stílusban szólította meg Orbán Viktor kormányfőt.

„Figyelj, Viktor, tudod, mi történik most Mariupolban? Ha tudsz, menj le a Duna-partra, nézd meg a cipőket, és meg fogod látni, hogy ilyen tömeggyilkosságok most is folynak a világban. Oroszország ma is ezt hajtja végre” – mondta Zelenszkij.

Az ukrán elnök ezt követően kérdőre vonta a magyar miniszterelnököt, hogy miért habozik szankciókat bevezetni, és fegyvereket átengedni Magyarországon.

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön egy internetes videóban leszögezte: a legfontosabb közös NATO-cél az, hogy a háború semmiképpen se lépje túl Ukrajna határait.

Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője másnap pedig azt tudatta:

Volodimir Zelenszkij kedden is bírálta Magyarországot, a dán parlamenti képviselőknek küldött videóüzenetében arról beszélt, hogy szerinte Európa nem hallgathatja tovább Budapest kifogásait.

A Magyar Nemzet megjegyzi: a fentiek tükrében nem meglepő Zelenszkij és Márki-Zay színfalak mögötti együttműködése, hiszen a baloldal kormányfőjelöltje többször nyilatkozott arról, hogy ő küldene fegyvereket és magyar katonákat Ukrajnába.

The people of 🇭🇺 heard your words, Mr. President @zelenskyyUa ! We shall never forget. I look forward to the day when I can meet you here in person on the banks of the Danube, to exchange thoughts on the 🇪🇺 future and peaceful coexistence of our nations.

(Photo credit: Euronews) pic.twitter.com/cWDhRx7Q3h

— Márki-Zay Péter (@markizaypeter) March 28, 2022