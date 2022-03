Terrorcselekménnyel fenyegetés miatt ítéltek el egy férfit Szegeden

Terrorcselekménnyel fenyegetés bűntette miatt két év, öt évre felfüggesztett börtönbüntetéssel sújtott egy korábban kamionsofőrként dolgozó férfit kedden első fokon a Szegedi Törvényszék. A kormányablak ügyintézőjét megfenyegető 42 éves férfi számára a törvényszék előírta, hogy pszichiátriai szakorvosi vizsgálaton vegyen részt, és kerülnie kell a sértettel való érintkezést.

A vádlottat egy szabálysértés miatt tavaly február 28-áig eltiltották a járművezetés valamennyi kategóriájától. Nem egészen két héttel az eltiltás lejárta előtt a teherautót vezető férfit Szolnokon megállította a rendőrség, és kiderült, hogy nincs érvényes jogosítványa.

A vádlott az eltiltás lejártát követő napon megjelent a mórahalmi kormányablakban, hogy új jogosítványt igényeljen. A szakügyintéző azonban közölte vele, hogy mivel újabb szabálysértése miatt három hónapra ismét bevonták a vezetői engedélyét, erre nincs lehetőség. A férfi erre feldúltan távozott a hivatalból.

Ezután az egyik közösségi oldalon az általa kezelt – megfogalmazása szerint Hitler után szabadon elnevezett – Zsolt Adolf profilon azt írta egy bejegyzésben, hogy kéri a jogosítványát, mert ellenkező esetben meg kell szurkálnia valakit. Nehezményezte, hogy a jogosítványát nem adják vissza, és nevén nevezve megfenyegette az ügyintézőnőt, hogy költözzön el a városból, mert nincs biztonságban.

A fenyegetés – ismerősökön keresztül – eljutott az ügyintézőhöz, és az benne és a kormányhivatal dolgozóiban is félelmet keltett. A vádlott március 3-án meg is jelent a járási hivatalban, de nem engedték be, értesítették a rendőrséget.

A férfi a szakértői vélemény szerint paranoid személyiségzavarban szenved, kóros elmeállapota közepes fokban korlátozta beszámítási képességét.

A vádlottat korábban a mórahalmi polgármesterrel szembeni zaklatás miatt elmarasztalta a bíróság, és súlyos testi sértés miatt egy másik eljárás is folyik ellene.

Gaudi Tibor bíró az indoklásban kifejtette: a bíróság elsősorban a vádlott kóros elmeállapota miatt látta elegendőnek a büntetési tétel alsó határának megfelelő időtartamú, felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását.

Az ítélet nem jogerős, mert az ügyészség terrorcselekmény kísérletének megállapítása és a büntetés súlyosítása érdekében fellebbezett.