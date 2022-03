Megújul a Városmajor: Fapallókon kanyargó tanösvény és még egy tó is lesz benne

Megújul a Városmajor, 240 év után először bővül a zöldfelület! Megvan a győztes terv, családbarát pihenőparkként születik újjá a Major. Változatos játszóterekkel, sok sportolási lehetőséggel, zöld tisztásokkal. Sőt, még tó is lesz benne! – olvasható Fürjes Balázs Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár Facebook-posztjában.

„Az új Városmajor egyszerre lesz természetközeli pihenőkert, zöld tisztásokkal, nagy tóval a közepén, és játszóterekkel, közösségi sportpályákkal felszerelt családbarát szabadidőpark. Az új parkbejáratoknak köszönhetően pedig többé nem kell majd hatalmasat kerülni: babakocsival, biciklivel és gyalogosan is könnyebben megközelíthető lesz a Major” – írta az államtitkár.

14 pályaműből kellett kiválasztani a legjobbat, a győztes tervező pedig a OpenSpace Kft. tájépítész iroda és a Deichler Jakab Stúdió csapata lett.

Milyen lesz a Városmajor?

1. Bővítik a park zöldjét. Megjelenik a víz: természetes hatású tavat, vízfelületet alakítanak ki.

A park közepén egy hatalmas, zöld, ligetes tisztást hoznak létre, egy napozórétet. Mellette egy természetes hatású, nagy tó terül majd el – (nagyobb, mint az Orczy-kerté), amely amellett, hogy összegyűjti a csapadékot, nyáron jótékonyan frissít. A tó körbesétálható, partján kényelmes utcabútorokkal, padokkal, asztalokkal.

Az államtitkár úgy fogalmazott, hogy akkor építhető meg, ha a főváros vezetésével közösen sikerül új otthont találni a Városmajori Szabadtéri Színpad számára: „A környéken élőket érthetően zavarja a forgalom, az autók, a zaj, a szennyezés. És nagyon jót tenne a parknak a vízfelület: egy kis tó és egy ér az egykori Ördög-árok vonalán! (Érdekesség: az építészek adhattak be tervet a színpad megtartásával és kiváltásával is – mindegyik tájépítész az utóbbira szavazott, a színpad helyén zöldített és kékített.)” – írta Fürjes Balázs.

Több mint másfél hektárral megnövelik a park zöldjét, új fákat, cserjéket, növényeket ültetnek el. És autómentes is lesz a Major! A parkolók helyén feltörik a betont, teret nyer a zöld. Tizenötezer négyzetméterrel nő a zöld terület.

Megjelenik a parkban a víz!

2. Tematikus parkrészeket alakítanak ki!

A megújuló Városmajorban két nagyobb, karakteres rész lesz. A történeti parkrész (a Széll Kálmán tér felé) csendesebb pihenőkerti, sétakerti funkcióval – tóval, ligetes tisztással, botanikus kerttel. A park nyugati részén (a Szent János Kórház felé) pedig az aktivitást szolgáló közösségi sportpályák, játszóterek kapnak helyet. Itt egy fapallókon kanyargó, mászóhálóval felszerelt tanösvényt is kialakítanak, ami izgalmas attrakciója lesz a parknak.

A park nyugati részén a sportpályák szomszédságában egy játszva tanulást szolgáló tankertet és egy különleges, föld feletti fapallón futó tanösvényt építenek

3. Változatos játszótereket és KRESZ-parkot is építenek a gyerekeknek!

Buda legizgalmasabb játszóterét hozzák létre, külön résszel a tipegők és a kisgyermekek számára. Pancsolásra alkalmas vizes játszórészt is kialakítanak, ahol a nyári hónapokban hűsölhetnek a gyerekek. Az új KRESZ-parkban a 7–13 éves korosztály játékos és védett körülmények között sajátíthatja el a közlekedési szabályokat.

4. A Városmajor minden irányból könnyen megközelíthető lesz, több új bejáratot is nyitnak.

A jövőben Pasarét és a Széll Kálmán tér felől érkezőknek nem kell majd kerülniük – a Maros utca, az Ignotus utca felől, a fogaskerekű telephelyén keresztül új bejárat nyílik. A Városmajor Szent János Kórház felé eső szűk és nyomasztó „alagutas” bejáratát kiszélesítik. A Széll Kálmán tér irányából egy igazi főbejáratot hoznak létre. A Jézus Szíve-plébániatemplom előtt található parkoló felszámolásával pedig barátságos és zöld előteret kap a templom, és méltó bejáratot maga a Városmajor. A belső úthálózatot környezetbarát, vízáteresztő burkolattal látják el, vezetését a parkhasználók igényeihez igazítják.

A Városmajori Jézus Szíve-plébániatemplom környezetéből elköltöznek az autók, egy méltó fogadóteret és éjszakai, takarékos díszkivilágítást kap a műemléki templomegyüttes

5. Több közösségi sportpályát építenek, meghosszabbítják a futókört.

A park nyugati részén, a pihenőparki résztől távolabb változatos, közösségi sportpályákat építenek. Csakis ott, ahol most az MTK-csarnokok és parkolók állnak, amiket elbontanak, megszüntetik és a Józsefvárosban pótolnak. Az államtitkár kezdeményezésére a kormány épp azért vette köztulajdonba 2020-ban a csarnokokat, hogy park legyen a helyükön.

Csapatsportra a kosárpálya és a multifunkcionális sportpályák lesznek alkalmasak. Utóbbiban focizni és kézilabdázni is lehet majd. A bátrabbak számára parkour- és gördeszkapályát építenek, trambulint és mászófalat helyeznek el. A sportpályák mellett öltözőket is kialakítanak, hogy kulturált körülmények között lehessen átöltözni, tisztálkodni. A futókör hosszát pedig több mint duplájára növelik. Egy kör így másfél kilométer lesz.

6. A Városmajori Gimnáziumot integrálják a park szövetébe.

A Szent János Kórház irányából egy szélesebb és rendezettebb sétány vezet majd el az iskola épületéhez. A gimnázium előtti téren a középiskolai korosztálynak való sporteszközöket helyeznek el: streetworkout pálya, pingpongasztalok és teniszfal is várja majd a diákokat és persze minden budai parkhasználót. A teniszfal teniszfal lesz, a külön graffitifal a sportterülettől odébb kap helyet.

7. Több pelenkázóval felszerelt mosdó, ivókutak és jó minőségű utcabútorok: padok, asztalok is szolgálják majd a parkhasználók kényelmét. Hogy egyszerűbb és kényelmesebb legyen a kikapcsolódás.

Kutyás élményparkot is kialakítanak: külön résszel a kis testű és a nagy testű kutyák számára!