Közvéleménykutatók: döntő lesz a mozgósítás

Rotyis Bálint, a Nézőpont Intézet elemzője szerint a közvéleménykutatások jelenleg azt jelzik, hogy a következő parlamentben Fidesz-KDNP többséget tudhat majd maga mögött. A Nézőpont Intézet legfrissebb adatai szerint – ha az aktív szavazótábort nézzük – 47 százalék a Fidesz-KDNP-re szavazna, míg a baloldalra 42 százalék. Rotyis Bálint szerint két párt lehet még érdekes: a Mi Hazánk és a Kétfarkú Kutyapárt; mindkettő 3-3 százalékon áll. Jelenleg úgy tűnik, hogy nem jutnak be a Parlamentbe, bár az öt százalékos küszöb nem tűnik reménytelennek.

Az aktív szavazótáboron belül ugyanis a Nézőpont Intézet felmérései négy százalékos ingázó réteget érzékelnek. Ők jelezték, hogy részt vesznek a választásokon, de még nem tudják, hogy hova szavaznak.

A Nézőpont Intézet a közvéleménykutatás mellett mandátumbecslést is végzett. Az adataik szerint a Fidesz-KDNP 119 mandátumra, a baloldali ellenzék 79 mandátumra, a német nemzetiség pedig egy mandátumra számíthat.

Rotyis Bálint elmondta: a kutatási eredmények mindig az adatfelmérés pillanatát mutatják, ezért inkább iránytűként érdemes reájuk tekinteni. Arra azonban, hogy a lehetőségből mi válik valóra, az április 3-i mozgósítás tud csak választ adni. Jelenleg csak az jelenthető ki, hogy a Fidesz-KDNP jó esélyekkel rendelkezik ahhoz, hogy meg tudja nyerni a választásokat. Rotyis Bálint azonban nem tartja „lefutottnak” a választás eredményét. A baloldal ugyanis minden tartalékát elő veszi. „Április harmadika kulcsa, hogy melyik szavazótábor a lelkesebb” – mondta.

A kispártok is az ellenzék részét képezik és az egyéni választókörzetekben reménykedhetnek

Rotyis Bálint szerint nagyon komoly tanulsága van annak, hogy mi történt 2002-ben. Mint fogalmazott: „

az elbizakodás az egyik legveszélyesebb tényező. Ha egy szavazótábor elbízza magát és elkényelmesedik, akkor azzal minden esetben az ellenfelét segíti a hatalomba. 2002-ben a jobboldal magabiztossága a baloldal győzelméhez vezetett. Ezzel a veszéllyel most is számolni kell”.

Rotyis Bálint szerint a rendszerváltoztatás óta a mostani lesz talán a legfontosabb választás, hiszen április 3-án nem csak arról döntünk, hogy milyen színű kormányunk lesz, de arról is, hogy Magyarország távol tudja-e tartani magát a háborútól. A Fidesz-KDNP egyértelműen a béke pártján áll, Márki-Zay Péter pedig több esetben is az ellenkezőjét jelezte. „Kulcsfontosságú, hogy milyen miniszterelnökünk lesz. Olyan, aki a nemzetközi térben is meg tudja védeni a magyar érdekeket, vagy olyan, aki egyszer így beszél, máskor meg amúgy” – mondta Rotyis Bálint, aki szerint most bármi bekövetkezhet. „Láttuk, hogy a tegnapi napon a jobboldali nyilvánosságot meg akarták szüntetni. Ilyen durva beavatkozásokra is fel kell készülni”.