Családvédelmi konferenciákon vetik össze a magyar modellt a szomszédos országok gyakorlatával

Konferenciasorozatban hasonlította össze a magyarországi és a Kárpát-medence országaiban érvényes családpolitikát a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége, mely egyben a hétvégi népszavazás és választás ügyében is állást foglalt.

Hétfőn a székelyföldi Csíkszeredában tartottak családvédelmi konferenciát, kedden a vajdasági Adán lesz hasonló rendezvény.

Beneda Attila, a Miniszterelnökség családpolitikáért felelős helyettes államtitkára a csíkszeredai rendezvény után az MTI-nek elmondta: a magyar állam a családtámogatási rendszeren keresztül a határon túli magyar családokat is támogatja. Az anyasági támogatást és a babakötvényt a határon túliak is igényelhetik, de emellett a kormány pályázati úton nyújt támogatást határon túli civil szervezeteknek és egyházaknak családvédelmi programokra. A helyettes államtitkár a bölcsőde- és óvodaépítési programot is a kormány családvédelmi erőfeszítései közé sorolta. Elmondta: több mint 900 bölcsőde és óvoda épült vagy újult meg a Kárpát-medencében a magyar állam támogatásával.

„Azért fontos ezekről beszélni, mert vasárnap sorsdöntő szavazásra és választásra kerül sor. A választás azért fontos, hogy folytatódhasson a családbarát kormányzás, mely keretében a határon túli magyarságra is a nemzet részeként tekintünk. A népszavazáson fontos világossá tenni, hogy a családra nemzetépítő egységként tekintünk, ahol az apa férfi, az anya nő, a gyermekeik pedig a legdrágább kincsek, akikre a legjobban kell vigyázni, megóvva őket minden természetidegen ideológiáktól” – nyilatkozta az államtitkár.

Márton Zsuzsanna, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének elnöke az MTI-nek elmondta: a csíkszeredai konferencián is kirajzolódott, hogy a családvédelem terén Románia jelentősen lemaradt Magyarországhoz képest.

Elmondta: Magyarországon a család fogalmát az alkotmány rögzíti. A gyermekvédelmi törvény pedig jogi keretet biztosít ahhoz, hogy a szülők döntsenek a gyermekeik neveléséről.

„A szövetség nevében fontos kinyilvánítanunk, hogy tevékenyen támogatjuk az április 3-i népszavazást, amelynek az a célja, hogy megvédjük a gyermekeinket, kiálljunk a gyermekvédelmi törvény rendelkezései mellett” – jelentette ki a családszervezeti vezető.