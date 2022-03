Orbán Viktor: Nem csak a jövedelmünket, hanem a békénket is meg kell védeni

Háború vagy béke és biztonság – ez is tétje az április 3-i választásnak – erről beszélt Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. Kiemelte, csak a Fidesz tudja garantálni a békét és a magyar emberek biztonságát. A miniszterelnök szentendrei fórumáról is közzétett az interneten egy videót, amelyben megismételte: sose gondoltuk, hogy lesz még olyan magyar parlamenti választás, amikor azon kell gondolkodnunk, hogy lesz-e béke, vagy háború lesz. A Nézőpont Intézet elemzési igazgatója szerint a komplett ellenzék „szereptévesztésben van”, és alapvetően érzelmi-ideológiai alapon közelíti meg a kérdést.

A választás tétje: háború vagy béke

„Most már a béke meg a biztonság kérdése is bekerült a választás tétjei közé. Most már nemcsak az a kérdés, hogy visszamenjünk-e a kudarcos múltba, hanem a béke és a biztonság is a választások tétjévé vált” – hangsúlyozta Orbán Viktor vasárnap a Kossuth Rádióban. „A mi üzenetünk világos, hogy csak a Fidesz tud békét teremteni Magyarországon, csak mi tudjuk garantálni a magyar emberek biztonságát, és hát így egy nemzetközi dimenzióval gazdagabb lett a választási kampányunk, ezért izgalmasabb is” – fogalmazott a miniszterelnök.

A kérdés nem az, hogy Magyarország drágábban veszi-e az energiahordozókat, hanem az, hogy érkeznek-e egyáltalán

A kormányfő a csütörtöki NATO-csúcsról azt mondta: a NATO nem küld katonát Ukrajnába, és fegyvereket sem szállít. A miniszterelnök beszélt arról is, hogy az Európai Unióban több tagállam sem ért egyet az olaj- és gázvásárlási szankciókkal. Orbán Viktor úgy fogalmazott: a kérdés nem az, hogy Magyarország drágábban veszi-e ezeket az energiahordozókat, hanem az, hogy jönnek-e egyáltalán. „Béke és háború – ez van előttünk” – mondta.

Vasárnap délután Szentendrén tartott lakossági fórumot Orbán Viktor, ahol szintén arról beszélt: a vasárnapi választás tétje, hogy háború legyen-e vagy béke.

„Sose gondoltuk volna, hogy lesz még olyan magyar parlamenti választás, ahol itt Budapest mellett, Szentendrén azon kell gondolkodnunk, hogy lesz-e béke, vagy háború lesz. Hogy olyan közel hozzánk történik valami tragédia, amely a csekély távolság miatt nem zárható ki, hogy előbb-utóbb még ide is beteszi a lábát. Tehát, hogy észnél kell lennünk, nem csak a jövedelmünket, a munkahelyünket, a bérünket, az állásunkat, a családunkat kell megvédeni, hanem meg kell védeni a békénket is. Békét csak a Fidesz tud teremteni. Magyarország biztonságát csak mi tudjuk garantálni, és a magyar családokat csak mi fogjuk megvédeni” – mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor Gyurcsány Ferenc DK-elnök pár nappal ezelőtti Facebook-bejegyzésére is reagált, és arról beszélt: Magyarország úgy nem tud segíteni, hogy közben tönkretesszük saját magunkat.

A kormány az ország érdekeit nézi

A kormány az ellenzékkel szemben az ország érdekeit nézi, amikor azt mondja: Magyarországnak ki kell maradnia az ukrajnai háborúból. Erről már a Nézőpont Intézet elemzési igazgatója beszélt az M1-en.

„A politika az nem játék, a külpolitika sem játék, a háború pedig különösen nem az”

– fogalmazott Boros Bánk Levente.

A Nézőpont Intézet elemzési igazgatója kiemelte: „én értem azt, hogy választási kampány van, és az ellenzék már régóta felvette azt a testtartást, hogy bármit is tesz vagy mond a kormány, az ellenkezőjét fogja mondani, ezzel szemben a kormány nem is választási kampányban gondolkodva, hanem az ország érdekeit nézve azt mondta: Magyarországnak ki kell maradnia ebből a háborúból, értelemszerűen azért, mert a béke és a biztonság szolgálja mind az ország, mind pedig az abban lakó emberek érdekét.”

Boros Bánk Levente úgy fogalmazott: a komplett ellenzék szereptévesztésben van. Hozzátette: háborús helyzetben egy olyan döntés, ami lehetővé teszi a fegyverszállítást Ukrajnába vagy katonákat küldene a harctérre, hétköznapi emberek millióit vonná be a háborúba.

