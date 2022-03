Magyarul alig beszélő aktivista vegzálta az idős bácsit Márki-Zay fórumán

A baloldal miniszterelnök-jelöltjének külföldi kapcsolatai egyre zavarosabbak, úgy tűnik már fórumaira is külföldieket importál.

Mint arról korábban beszámoltunk táblájával arra kérte a baloldal miniszterelnök-jelöltjét egy idős bácsi, hogy ne akarjon katonákat és fegyvereket küldeni a háborúba. Kérése nem aratott osztatlan sikert. Földre lökték, majd Márki-Zay Péter szimpatizánsai „földet rá! földet rá!” felkiáltással haladtak el a földön fekvő mellett.

A baloldali miniszterelnök-jelölt jászberényi fórumán történt az eset, aminek különlegessége, hogy – amiként az a felvételen is látható – egy magyarul alig beszélő hölgy szúrta ki először a háborúellenes tiltakozót a lakossági fórumon.

A videón látszik, hogy a hölgy a „Nem. Köszönöm” mondaton kívül mást nem tud magyarul mondani.

Amerikai hátszél segíti a baloldal jelöltjét?

Érdemes megemlíteni, hogy Márki-Zay Péter évekig Amerikában élt, sőt kommunikációs vezetője, Gurzó Ákos is jelentős amerikai kötődéssel bír. Gurzó Ákos akkor került a figyelem középpontjába, amikor Márki-Zay Péter megnyerte a baloldali miniszterelnök-jelölti előválasztást. Akkor több baloldali lapnak is nyilatkozott, így kiderült, hogy sokáig újságíróként dolgozott, majd marketingszakember lett, nemrég tért haza Amerikából, hogy segítsen Márki-Zaynak.

De gondolhatunk itt arra is, hogy az Action for Democracy nevű szervezet a New York-i Time Square egyik óriáskivetitőjén kampányol a magyar választás kapcsán. „Segíts a magyaroknak, hogy használhassák a legerősebb fegyverüket” – szól az üzenet, amelynek központjában a Bíró József által szabadalmaztatott golyóstoll áll. A hirdetésben ezen kívül az az üzenet szerepel, hogy „a demokrácia veszélyben van, cselekedj”.

Különösen érdekes, hogy a szervezet vezetője Korányi Dávid, Karácsony Gergely városdiplomáciai tanácsadója. Róla korábban derült ki, hogy páratlan luxusban New Yorkból „intézi” Budapest ügyeit, amiért sajtóértesülések szerint közel havi egymillió forintot kap közpénzből a Karácsony vezette városházától.

De a szervezet tanácsadó testületében

olyan illusztris személyiségek is benne vannak, mint a Magyarország elleni kirohanásairól hírhedt Anne Applebaum, vagy éppen az a Wesley Clark tábornok, akivel Márki-Zay egyeztetett magyar katonák Ukrajnába küldéséről,

pontosabban, hogy ő nem küldene magyar katonákat a háborúba kormányváltás esetén. A baloldali sajtóban végig is dübörgött a hír, hogy a baloldali miniszterelnök-jelölt nem akar katonákat küldeni, de azt már nem tették, hozzá, hogy Clark tábornok, már 2000-ben visszavonult és semmilyen döntéshozói helyzetben nincs a NATO parancsnokságán belül.

Bajnai nemzetközi kapcsolatai is feltűnnek Márki-Zay mögött

De nem ez az egyetlen jele annak, hogy Márki-Zayt külföldről irányíthatják, gondolhatunk itt a DatAdat botrányra is akár. Az Index írta meg, hogy a Datadat Kft. fizethette Márki-Zay Péter vecsési kampányvacsoráját. Birtokukba jutott egy több mint 130 ezer forintos számla, amelyen

vevőként a Bajnai Gordon és volt titkosszolgálati minisztere, Ficsor Ádám érdekeltségébe tartozó cég neve szerepel.

A teljesítés dátumaként március 17-ét jelölték meg, vagyis azt a napot, amikor a baloldali jelölt és 25-30 fős csapata Vecsésen tartózkodott. A portál úgy tudja: a társaság az étteremben jelezte, hogy utalással fizeti a fogyasztást. Csakhogy – mint az Index fogalmaz – érdekes, hogy végül miért a DatAdat rendezte azt, ez ugyanis a tiltott kampányfinanszírozás gyanúját is felvetheti.

A DatAdat mostani kampányban betöltött hasonló szerepére utal az is, hogy az adatbázis-építéssel foglalkozó vállalkozás egy részét Észtországban jegyezték be – tényleges ottani jelenlét nélkül – fogalmaz az Index. A portál megjegyzi:

a cégháló észt fiókcégei azért is érdekesek, mert a balti államban könnyen meg lehet kerülni az Európai Unióban érvényes adatvédelmi rendeletet, és szabadon fel lehet használni a választóktól begyűjtött adatokat.

A Index hozzáteszi: az így szerzett adatokkal akár az áprilisi választások eredménye is befolyásolható, ami már a hazai szabályozás megszegését jelentené.

