Több mint 13 ezren húztak futócipőt a 37. Vivicittán

Újra beindult a futóturizmus: a hétvégén több mint 70 ország versenyzői vettek részt a Vivicittá futófesztiválon Budapesten. Míg szombaton a rövidebb távokon, addig vasárnap már a hosszabb versenyszámokban mérkőzhettek meg a futók, köztük a félmaratoni távon. A hétvégén – csak a versenyeken – több mint 13 ezren húztak futócipőt – közölte az M1 Híradója.

Véget ért a 37. Vivicittá Futóünnep

Karkörzésekkel, lábnyújtással, és az ízületek bemelegítésével kezdődött a vasárnap reggel a Margitszigeten, ahol a hosszútávokkal folytatódott a 37. Vivicittá futófesztivál. Dudaszóra indult reggel a nap fő száma, a 21 kilométeres félmaraton. Ahol Dombi Tibor, harmincötszörös válogatott labdarúgó az elsők között ért célba.

„Nagyon sok olyan dolog történt velem a futás közben, amire a mai napig is emlékszem, úgyhogy általában itt jó dolgok szoktak történni, ez is egy nagyon jó futás volt, nem lett a legjobb félmaraton időm, de ez is ott van a top háromba” – mondta Dombi Tibor.

Idősek és fiatalok, kicsik és nagyok együtt futották le a távot.

A 18 éves Panna másodszor vágott neki, sikerült teljesítenie a kitűzött célt. „Imádom a szurkolókat, segítenek, buzdítanak, a záróbuszt idén sem láttam, úgyhogy én már nyertem” – jelentette ki a lány.

A megválasztott köztársasági elnökkel is együtt lehetett futni. Novák Katalin édesanyjával közösen teljesítette a 21 kilométeres távot. A futóversenyre 72 országból érkeztek résztvevők, például Ausztriából, Svédországból, Franciaországból és Dániából is.

„Ez egy nagyon nagy dolog, egyrészt mutatja a versenynek a vonzerejét, másrészt mutatja Budapest, Magyarország vonzerejét, azt, hogy a futók szeretnek idejönni, szeretnek ezen a versenyen részt venni, szeretnek eljönni Magyarországra, úgyhogy én mindenképp köszönetemet szeretném kifejezni azoknak, akik megszervezik ezt a versenyt, vagy ezeket a versenyeket, illetve nagyrabecsülésemet szeretném kifejezni a futóknak” – fogalmazott Menczer Tamás Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkár.

Voltak, akik nem versenyeztek, hanem buzdították családtagjaikat, barátaikat.

A rakpart megtelt szurkolókkal, sokan még táblát is készítettek. A futóünnepen összesen több, mint tizenháromezer induló állt rajthoz, a program a 7 kilométeres távval zárult.

„Nagyon nagy szerencsénk volt a mai napon, ideális volt az időjárás, nem volt meleg, nem fújt a szél, gyönyörű volt a város, friss volt a levegő, kifújta a rossz levegőt a városból, úgyhogy nagyon sok ember futott egyéni csúcsot, ennyi mosolyt én régen láttam utoljára” – közölte Kocsis Árpád ügyvezető-versenyigazgató.

A forgalmi korlátozásokat fokozatosan feloldották, amerre elhaladt a mezőny, így az esti órákban már nem kell lezárásokra számítani.