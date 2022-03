Orbán Viktor: Nem az a tét, hogy egy kicsit többet fizetünk az olajért és a gázért, hanem a teljes gazdasági leállás

Orbán Viktor a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában energetikai kérdésekkel kapcsolatban hangsúlyozta: „a németek vagy az osztrákok szinte azonos helyzetben vannak mint mi, ha nem jön orosz gáz vagy olaj, megáll nem csak a magyar, hanem a német vagy az osztrák gazdaság is”. A kormányfő kiemelte, hogy azt nem kérhetik, hogy tegyük tönkre magunkat.

Hallgassa meg a magyar miniszterelnök rádióinterjúját itt!

Nem az a tét, hogy egy kicsit többet fizetünk az olajért és a gázért, hanem a teljes gazdasági leállás

A miniszterelnök kiemelte, hogy sajnos nem az van, amit az ukránok mondanak, hogy az ár esetleg 1-2 forinttal magasabbb lesz, és így többet fizetünk, ezzel segítve az ukránoknak, hanem az az igazság, hogy vagy van gáz vagy nincs. Ez csövön érkezik Magyarországra, Németországba, vagy Ausztriába is, nem lehet egyik pillanatról a másikra kiváltani. A kőolaj mintegy 60 százaléka Oroszországból jön, és a vegyipari felhasználás mellett abból lesz például az üzemanyag is.

Hangsúlyozta: „a mi finomítóink ennek az olajnak a felhasználására vannak kifejlesztve, ahhoz, hogy más forrásból származó kőolajat használjunk, át kell építeni a finomítókat, olyan nyersanyagra, amely kőolajról ráadásul nem is tudjuk, honnan érkezne be. És, ugyanez a helyzet a gázzal is, ráadásul ebben az esetben az összes felhasználás 85 százaléka onnan érkezik”.

„Az az igazság, ha nincs olaj vagy gáz, akkor a magyar gazdaság lelassul, majd pedig megáll, bezárnak a gyárak, elkezd növekedni a munkanélküliség, és a gazdaság visszaesik egy korábbi szintre, tehát egy ilyen intézkedéssel nem arról van szó, hogy kicsivel magasabb árat fizetnénk, épp ellenkezőleg, a tét a teljes megállás” – tette hozzá. A kormányfő kiemelte, „spongyát arra a vitára, hogyan bántak a kisebbségeikkel, de azt nem kérhetik, hogy tegyük tönkre magunkat”.

Szokatlanok az ukrán elnök módszerei, de a háborúnál szokatlanabb helyzet nincs, érthető a viselkedése

Orbán Viktor a személyét érintő megszólítással kapcsolatban úgy fogalmazott, „az ukrán elnök mindenkit megszólított, csak a magyar médiának az a dolga, hogy elsődlegesen a magyar ügyekről számoljon be. Többek mellett a német kancellárt is megszólította, sőt, mindenkit megtámadott, akiről úgy gondolja, hogy nem áll teljesen az ő ügyük mellett”.

A miniszterelnök hozzátette, Volodimir Zelenszkij egy professzionális színész, de megjegyezte, épp ezért eszközeiben nincs is semmi meglepő, ráadásul az európai politika is nagyrészt megrendezett jelentekből áll, tehát nem történt semmi rendkívüli. Orbán Viktor úgy fogalmazott, talán szokatlan eszközöket használ az ukrán elnök, de a háborúnál szokatlanabb helyzet nincs, így indokolatlannak nem nevezhető Zelenszkij viselkedése.

A miniszterelnök elmondta, érthető az ukrán elnök viselkedése, hiszen ukrán érdek, hogy minél több országot bevonjon ebben a háborúba, és egy ilyen drámai helyzetben az árnyaltság hiánya is megérthető.

Azonban, tette hozzá, azt is meg kell érteni, hogy mi nem akarunk részt venni ebben a háborúban, a mi erkölcsi felelősségünk ugyanis a saját népünkkel szemben áll fenn.

Kiemelte, mi magyarok a bajbajutottakon mindig segítünk, most is ez történi, népességarányosan hozzánk érkezett a legtöbb ukrán menekült, és mi mindenkit ellátunk.

„Mi nem az ukrán elnökkel vitatkozunk, a vita a baloldal és a kormány között áll fenn”

Orbán Viktor hangsúlyozta: mi nem az ukrán elnökkel vitatkozunk, a vita a baloldal és a kormány között áll fenn, abban, hogyan tudunk úgy segíteni az ukránoknak, hogy a magyar érdek ne sérüljön, például ne vonódjunk be a háborúba, ne haljon meg egyetlen magyar ember se, és ne romboljuk le a gazdaságunkat.

A miniszterelnök bírálta azt a Gyurcsány Ferenc DK-elnöktől hallott alternatívát, miszerint vagy erkölcsileg pocskondiázzuk magunkat, vagy feláldozzuk az érdekeinket az ukrán érdek oldalán. A miniszterelnök kijelentette: a magyar politika nem ukrán- vagy oroszbarát, hanem magyarbarát, nemzeti alapon álló politika. Hozzátette: a nagyhatalmak abban érdekeltek, hogy ne nemzeti, hanem inkább birodalmi vagy nemzetek fölötti alapon álljanak a velük együttműködő országok, föladva a saját érdekeiket.

„Láttunk már ilyet, tudjuk, hogy kell képviselni a magyar érdekeket” – fogalmazott Orbán Viktor.