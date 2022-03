Óraátállítás: A kérdés jócskán megosztja az embereket, elmondta a főorvos kiket visel meg leginkább

Hiába törölte el az unió már három éve, azóta is félévente állítjuk át az órákat; legutóbb éppen vasárnap hajnalban. Elkezdődött a nyári időszámítás, és bár az egy órás eltolódás nem tűnik soknak, de éppen elég ahhoz, hogy sokakat megviseljen. A kérdés jócskán megosztja az embereket: talán éppen ezért nem sikerült lépnie az uniónak sem – számolt be róla az M1 Híradója.

Elkezdődött a nyári időszámítás

Még a régi időt mutatták az órák az egyik óraszalonban, mivel vasárnap zárva tart. Valószínűleg a hétfői nyitáskor állítják majd át őket. A köztéri órák azonban már a nyári időszámításnak megfelelő időt mutatják. Hajnali két órakor kellett az órákat kettőről háromra állítani. Ennek viszont sokan nem örültek. Egyesek szerint ez teljesen felesleges.

„Én nagyon nehezen tudom megszokni. Nem is értem, most már kimutatták közgazdaságilag is, hogy ez abszolút fölösleges dolog, úgyhogy én nagyon-nagyon nem örülök neki” – mondta egy megkérdezett asszony.

Szakemberek szerint sokaknak okoz kellemetlenséget: például átmeneti fáradtságot, depressziót, alvás- és emésztési zavarokat az óraátállítás, az azt követő napokban.

„A belső óránk ugyan egy nap alatt átáll, de ennek hatásai mindenkinél más és más” – fogalmazott a Honvédkórház főorvosa. Szakács Zoltán neurológus hozzátette: érdemes ilyenkor korábban lefeküdni, hogy hozzászoktassuk a szervezetet az átálláshoz.

„A bagoly típusúakat viseli meg, akik későn fekszenek, későn kelnek, hiszen egy órát ellopnak tőlük, és ezt nehezen élik meg. Hiszen az másnap, az alvás megvonás, a kevesebb alvás, a négy órás, az öt órás alvás következtében fáradtak, dekoncentráltak és ez általában az első egy-két napban megviseli őket” – fejtette ki a főorvos.

Vannak ugyanakkor támogatói is az óraátállításnak. Elsősorban gazdasági szempontok miatt.

Bizonyos felmérések szerint egy kisebb város éves energiaszükségletét lehet megtakarítani az óraátállítással

– egyebek mellett ezért is vezették be a téli és nyári időszámítási rendszert, Magyarországon például 1980-ban.

Az Európai Parlament néhány éve döntött az óraátállítás megszüntetéséről, de a tagállamok a mai napig nem tudtak megegyezni abban, hogy a téli vagy a nyári időszámítás maradjon.

A címlapfotó illusztráció.