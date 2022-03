Továbbra is ezrek keresnek menedéket a háború elől Magyarországon. Szombaton mind a magyar-ukrán, mind a magyar-román határon hatezernél is többen érkeztek. A segítségpontokon fogadják először a menekülőket, utána pedig sokan Budapest felé veszik az irányt. A fővárosi BOK csarnokban csaknem egy hete várnak mindenkit; akinek kell, lelki segítséget is nyújtanak – hangzott el az M1 Híradójában.

Továbbra is sok menekült érkezik Hirtelen kellett indulnia az M1 által bemutatott ukrán családnak, így csak a legszükségesebbeket hozták magukkal. „Először Lengyelországba mentünk, de ott sajnos már nem tudtak minket befogadni, most Németországba próbálunk majd eljutni” – mondta egy édesanya, aki kisfiával érkezett a záhonyi segítségpontra. „Harkivból érkeztünk, nyolcan vágtunk neki az útnak, az a terv, hogy Prágába megyünk a rokonainkhoz” – mondta egy másik menekült. Közben készült az ebéd a segítségpont rögtönzött konyhájában. Vadászok főztek csülkös babgulyást. Naponta körülbelül ezer liter leves készül itt. „Beletaláltunk, mert nagyon-nagyon szeretik és eszik is, mert napokig nem ettek meleg ételt, és egy jó meleg leves, az jól esik” – fogalmazott Marghescu Tamás a Nemzetközi Vadvédelmi és Vadászati Tanács vezérigazgatója. Záhonyba az elmúlt napokban már csaknem fele annyi menekült érkezett, mint korábban. Így lassan visszatérhet az élet a régi kerékvágásba. „A régi kétszáz-kétszázötven ember helyett most száz-százhúsz között maradtak, akik nálunk alszanak egy éjszakára, jövő héttől elindul a jelenléti oktatás, megpróbáljuk elkülöníteni a menekültek ellátását és az iskolai oktatást” – ismertette Helmeczi László Záhony polgármestere. Hat napja nyitották meg a tranzitzónát a budapesti BOK-csarnokban azóta több ezren fordultak itt meg. Az érkezők ellátást és lelki támogatást is kapnak. „Valaki hat-nyolc-tíz-tizenkét órán keresztül itt van, szeretné valakivel megosztani a negatív tapasztalatait, szeretne segítséget kérni a tovább utazásban, szeretne információt kapni és gyakran látom azt, hogy az étkező teraszon ülnek és a munkatársaimmal beszélgetnek” – közölte Révfalvi Dorottya az Ökumenikus Segélyszervezet Országos Segélypontjának vezetője. A magyar máltai szeretetszolgálat a háború kitörése óta gyűjt a menekülteknek, de nemcsak adományokkal, szálláshelyekkel is segítenek. „Ezek felajánlott szállodák, felajánlott oktatási központ, üdülő, illetve részben a saját intézményeink, ezekben nyilván nekünk külön szolgálatot kell szervezni, nemcsak a felügyeletre, hanem az odakerülők, odaérkezőknek a támogatására” – szögezte le Győri-Dani Lajos a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke. A menekültek szállításában és elszállásolásában a hatóságok is segítenek. „A Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Készenléti Rendőrség erői a tegnapi napon Kőbánya felső vasútállomáson ezerötszáz menekültnek nyújtottak segítséget, amelyből közel hatszáz gyermek volt” – jelentette ki Csécsi Soma a Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője. Az Országos Rendőr-főkapitányság összesítése szerint szombaton az ukrán-magyar határon át több mint 6300-an érkeztek, a román-magyar határt pedig csaknem 6200 menekült lépte át.