Gyermekvédelmi népszavazás: a „nem” szavazatokra buzdít a FICSAK

A magyar emberek elutasítják a kiskorúakat célzó szexuális propagandákat, az LMBTQ-s iskolai előadásokat és nemet mondanak a nemváltás népszerűsítésére. Ezt igazolja számos közvélemény-kutatás. A szülők szerint gyerekeikre komoly veszélyt jelent, hogy a baloldal révén Magyarországra is begyűrűzött az LMBTQ-lobbi. A gyermekek védelme nemzeti sorskérdés, ezért a polgári kormány április 3-ára népszavazást írt ki a témában – hangzott el az M1 Ma reggel adásában.

Népszavazás a gyermekek védelmében

Király Nóra, a Fiatal Családosok Klubja (FICSAK) alapító elnöke kiemelte, hogy a gyermekvédelmi népszavazáson sorsdöntő kérdésekben kell majd állást foglalnia a szülőknek, illetve minden magyar embernek, hiszen ez az úgynevezett gender-lobbi, ami a mai világban meghatározza a közbeszédet több európai országban is, ez nagyban befolyásolja azt, hogy milyen világban fognak élni majd gyermekeink, unokáink, dédunokáink.

A népszavazás érvényességének és eredményességének kulcsa a részvevők számában és a leadott érvényes szavazatok arányában van, ezért a FICSAK igyekszik minél több fórumon felhívni a figyelmet, hogy egy hét múlva, április 3-án nagyon komoly kérdésekben kell majd véleményt nyilvánítanunk.

A FICSAK a „nem” válaszlehetőségek mellett kampányol, és ha ezek kerülnek többségbe, akkor az egy nagyon komoly megerősítést kapna a kormány, és ezáltal Magyarország.

Király Nóra azt is elmondta, meg lehet nézni, hogy más európai országokban már hová fajult ez. Pár évvel ezelőtt még nem gondoltuk volna, hogy ilyen előfordulhat:

vannak olyan országok, ahol már úgynevezett gender klinikák vannak, akik kifejezetten arra szakosodtak, hogy gyermekeken és természetesen felnőtteken is nemátalakító műtéteket, különböző hormonkezeléseket, pszichiátriai kezeléseket végezzenek

– mondta a FICSAK alapító elnöke. Majd hozzátette, hogy évről évre egyre több gyermeken végeznek már el ilyen műtéteket, kezeléseket.

Király Nóra szerint ez egy olyan dolog, ami ha egyszer beférkőzik egy országba és természetessé válik, engedélyezetté válik, akár törvényi keretek között, akkor utána azt már nagyon nehéz visszacsinálni. Ezért is fontos, hogy most mondjunk nemet, most állítsuk meg azt, ami a normalitás határán mozog.