Orbán: Most tapasztalat és nyugalom kell

Ez most egy más időszak, most nyugalom, tapasztalat és megfontoltság kell, ezen „nemcsak a békénk és a biztonságunk múlik”, hanem a jövőbeli tervezés is – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Zalaegerszegen.

A kormányfő a ZalaZONE Járműipari Tesztpálya átadásán hangsúlyozta: emellett jó gazdaságpolitika kell, amely nyitva hagyja a lehetőségét annak, hogy a tesztpályához hasonló beruházások legyenek még a nehéz időszakokban is Magyarországon. Hozzátette: „ha nincsenek ilyen nagy fejlesztések a nehéz időkben, akkor hiába jönnek el a jó idők, nincs előkészítve annak a lehetősége, hogy a jó időket kihasználjuk".