Márki-Zay: „Meggyőzéskommandókat” is küldtek a leginkább kétesélyes körzetekbe

„Meggyőzéskommandókat” is küldtek az ellenzéki pártok a leginkább kétesélyes körzetekbe, emellett 30 hangosbemondós kisbuszt indítottak 1200 településre, Márki-Zay Péter pedig napi hat fórumot tart, hogy elérjék a választókat.

Márki-Zay Péter szombati Facebook-posztjában arra kéri az ellenzéki szimpatizánsokat, hogy a választás előtti utolsó héten győzzék meg legalább három, még bizonytalan ismerősüket.

Az ellenzéki pártok kormányfőjelöltje a bejegyzésben három pontban szedte össze, mire kéri támogatóit, mit mondjanak el ismerőseiknek.

Eszerint Orbán Viktor miniszterelnök Vlagyimir Putyin orosz elnök „embere”, Magyarországnak a Nyugathoz kell tartoznia és ehhez kormányt kell váltani.

Második pontként hozzáteszi, hogy Orbán Viktor nem tudja megoldani a megélhetési válságot, „hiszen ő okozta”, áremelés helyett pedig bér- és nyugdíjemelésre van szükség. Harmadik állítása pedig az, hogy a kormányfőnek már nem ad pénzt az unió, csak egy új kormány tudja „hazahozni a minden magyarnak járó másfél milliós támogatást”.

A kampányról azt írja, tudták, hogy nehezített pálya vár az ellenzékre, mert „rengetegen segítik állami forrásokból, Orbán Viktor utasítására a kormánypárt kampányát”.

A politikus azt állítja, hogy alig 2000 plakáthelyhez tudtak hozzájutni, mert a plakátcégek sorra mondják vissza a megrendeléseket. Eközben a Fidesznek legalább tízszer ennyi plakáthelye van csak a saját kampányára, nem beszélve a kormányzati tájékoztatásról vagy a nemváltó műtétekkel „ijesztgető”, állami pénzből finanszírozott plakátkampányról – fogalmaz.

Szavai szerint a tévés piacot is úgy leuralta a hatalom, hogy az ellenzék álláspontja naponta csak néhányszor tud megjelenni a tévécsatornákon. Eközben a köztévében és a „fideszesített” TV2-ben naponta többször ismétlik „a kormánypropaganda ellenzéket érintő hazugságait” – szögezi le Márki-Zay Péter.

Arra is kitér, hogy még szórólapozni is jóval nehezebben tudnak, mint korábban bármikor, mert a terjesztők több városban és Budapesten is folyamatosan visszamondják a megrendeléseket a „hozzájuk különböző helyekről érkező, vélhetően fideszes fenyegetőzések hatására”.

Hozzáteszi, hogy a kormányzat a több forrása révén az online teret is uralja.