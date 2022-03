Fülöp Attila: A kistelepüléseket nem szabad hagyni kiüresedni

A falvakat, a kistelepüléseket nem szabad hagyni kiüresedni, nem szabad hagyni, hogy intézmények hiánya miatt azokban ne legyen élet – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Zsujtán szombaton.

Fülöp Attila a mintegy kétszáz lakosú község új idősotthonának avatásán azt hangoztatta: Magyarországon az idősotthoni férőhelyek száma 5 ezerrel nőtt az elmúlt években, ezzel párhuzamosan megkezdődött és részben be is fejeződött 10 ezer bölcsődei férőhely kialakítása is, elsősorban vidéki intézményekben.

A vidékpolitikáról korábban iskolák, postahivatalok bezárása, kulturális intézmények megszűnése juthatott az eszünkbe, nem volt olyan bővítés, amiért egy fiatalnak érdemes lett volna helyben maradnia, amelynek köszönhetően a családok biztonságban tudhatták volna idős szeretteiket – jegyezte meg.

Az államtitkár úgy vélte: a zsujtai beruházás a vidékfejlesztés fontos eleme, bizonyítja, hogy egy ilyen kis település is képes fenntartani egy olyan otthont, amely hétfőtől 90 idős ember lakhelyéül szolgál.

A kormány az elmúlt három ciklusban azt tartotta szem előtt, abban kért együttműködést a magyar emberektől, hogy elsősorban a család járjon az élen minden, a családot érintő gondoskodásban és felelősségvállalásban – emlékeztetett.

Hozzátette, a családok életét e téren családpolitikai intézkedésekkel, támogatásokkal igyekeznek megkönnyíteni, vannak ugyanakkor olyan élethelyzetek, amikor a család már nem képes gondozni, ellátni egyik tagját, és szükség van a szociális intézményrendszerre.

Az állam a költségvetésben több mint 1140 milliárd forintot biztosít szociális és gyermekvédelmi célokra, három és félszer annyit, mint 2010-ben – hangoztatta. Hozzáfűzte, a kormány ezen az úton szeretne tovább járni, mert a szociális biztonság erősítése egyben a családok, a nemzet erősítését is jelenti.

Fülöp Attila beszédében méltatta Hörcsik Richárdnak, Abaúj és Zemplén a választásokon újrainduló (5-ös választókerület) fideszes országgyűlési képviselőjének Zsujtáért végzett munkáját.

Az államtitkár az áprilisi választások tétjeként azt jelölte meg, hogy biztonság és béke lesz-e az országban.

„A kormány itthon és külföldön minden tőle telhetőt megtett, hogy biztonságot és békét hozzon a magyar családoknak, és ezért kíván tovább dolgozni” – fogalmazott Fülöp Attila.