A ragyogóan napos idő hétvégén is folytatódik

A sok napsütés mellett elsősorban a keleti harmadban képződhet kevés gomolyfelhő – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

(Fotó: met.hu)

Késő délutántól az északkeleti megyék fölé szakadozott felhőzet is besodródhat. Csapadék nem lesz. A nyugati, északnyugati szelet nagyobb területen kísérhetik élénk, néhol erős lökések is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható. Késő estére általában 4 és 10 fok közé hűl le a levegő.

(Fotó: met.hu)

Szakadozott felhőzet halad északkelet felől délnyugati irányba, átmenetileg akár több helyen is megnövekedhet a felhőzet. Csapadék nem valószínű. Az északkeletire forduló szél előbb az északkeleti megyékben, majd a Tiszántúlon másutt is megélénkül, néhol erős széllökések is lehetnek.

(Fotó: met.hu)

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 0 és +6 fok között valószínű, de a fagyzugokban ennél alacsonyabb, a magasabban fekvő vidékeken, a nagyobb városok belsejében, illetve a vízpartok mentén ennél magasabb értékeket is mérhetnek.

A címlapfotó illusztráció.