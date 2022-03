Tállai András: Már 130 ezren igényelték vissza az szja-bevallásukban az adóvisszatérítést

Csütörtökig már 130 ezren igényelték vissza az szja-bevallásukban az adóvisszatérítést, az érintettek összességében 40 milliárd forint kiutalását kérték – tájékoztatta az MTI-t Tállai András.

A Pénzügyminisztérium parlamenti ügyekért felelős államtitkára hangsúlyozta, hogy a gyermeket nevelő szülők, valamint a 2021-ben még várandós édesanyák és a velük közös háztartásban élő házastársuk mellett a rokkantsági járadékban részesülőknek, illetve a családi pótlékra saját jogon jogosultaknak is jár az adóvisszatérítés.

Több mint 33 ezren részesülnek rokkantsági járadékban, és csaknem ugyanennyien jogosultak saját jogon családi pótlékra – ismertette Tállai András. Mint mondta: az érintettek jellemzően automatikusan, már február 14-ig megkapták az adóvisszatérítés összegét, hiszen a Magyar Államkincstárnál, illetve az adóhivatalnál az ehhez szükséges adatok rendelkezésre álltak.

De fontos, hogy még a február 14-ig kézhez kapott összegen felül is járhat vissza adó; például azoknak, akik tavaly a munkabér mellett ingatlan bérbeadásból is szereztek jövedelmet – jegyezte meg az államtitkár. Hozzátette, hogy sokszor nem az ellátásra jogosult, hanem a vele közös háztartásban élő hozzátartozó veszi igénybe a családi adókedvezményt, így az adóvisszatérítés összege is neki jár.

Amennyiben a visszatérítés összegét februárban nem kapta meg automatikusan a hozzátartozó, akkor ahhoz legegyszerűbben a bevallási tervezet kiegészítésével juthat hozzá. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a bevallás kiajánlásával nemcsak adminisztrációs terhet vesz le az érintettek válláról, hanem felgyorsította, gyakorlatilag megfelezte a kiutalási határidőt is, így már akár a bevallás beérkezésétől számított két héten belül ki is utalhatja a pénzt – hangsúlyozta az államtitkár.

A gyermeket nevelő szülők, a várandós édesanyák, a rokkantsági járadékban részesülők, illetve saját jogon családi pótlékra jogosultak február 14-ig automatikusan már több mint 610 milliárd forintot kézhez kaptak – emlékeztetett Tállai András.

Az államtitkár kitért arra is, hogy egyetlen bevallási időszak sem bírt még soha olyan jelentőséggel a magyar adózás történetében, mint a mostani, hiszen a családi adóvisszatérítés összegével az szja-bevallásban lehet elszámolni.

Így érdemes minél előbb benyújtani a kiegészített bevallási tervezetet például azoknak, akik elmulasztották december 31-ig a kiutaláshoz szükséges nyilatkozatot leadni, valamint azoknak az egyéni vállalkozóknak, őstermelőknek és bérbeadóknak, akik 2021-ben csak olyan jövedelmet szereztek, ami után saját maguk fizették meg az adóelőleget – sorolta az államtitkár.

Azok is az szja-bevallásukban érvényesíthetik az adóvisszatérítést, akiknél a munkáltatóktól az adóhivatalhoz beérkező adatok ellentmondásosak vagy hibásak, például a családi kedvezmény adatait a munkáltató nem minden hónapra, hanem csak szakaszosan közölte, vagy a szülők ketten együtt több családi kedvezményt vettek igénybe, mint ami a gyermekek után a jogszabály alapján járna – tette hozzá.

