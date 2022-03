Szijjártó Péter: Nem akarunk részesei lenni a háborúnak

A Magyarország szomszédságában zajló háború egy rendkívüli humanitárius válságot idézett elő Európába, amelynek egy jelentős részét a szomszédos országok viselik – nyilatkozta Szijjártó Péter.

Mivel mi már 500 ezer menekültet is befogadtunk, ezért ránk különös figyelem hárul, mind Brüsszelből, mind New Yorkból, és most már Washingtonból is lehet pozitív hangokat hallani, arról, hogy elismerik azt az elképesztő erőfeszítést, amelyet Magyarországon az önkéntesek, a civil szervezetek, egyházak és állami intézmények együttműködése jelent – hangsúlyozta a külügyminiszter.

Szijjártó Péter szerint az ENSZ és a Nemzetközi Vöröskereszt is nagyon komoly figyelmet szentel Magyarországnak.

A Nemzetközi Vöröskereszt Debrecenben hozott létre egy regionális logisztika bázist, hogy onnan koordinálják a humanitárius tevékenységet Ukrajnában, és elmondták, hogy ennek az egyik oka, hogy minket választottak, az éppen az, hogy Magyarország nem enged át fegyverszállítmányokat, ezáltal mi biztonságos helyet tudunk teremteni.

Szijjártó Péter elmondta, hogy ő elfogadja, hogy Ukrajna vezetőjének Ukrajna biztonsága az első, de nekünk a magyarok biztonsága az első. Magyarország számára elképesztő kockázat lenne a katonák és a fegyverek küldése, ez a belesodródást jelentené a háborúba – szögezte le.

Ami az energiát illeti, hogyha engednénk, hogy az Oroszországból Európába irányuló energiaszállításokra szankciót vessen ki az Európai Unió, akkor a földgáz-és kőolajszállítások is leállnának.

Akkor nem lenne fűtés, nem lenne benzin, az ipar nem tudna működni, ezt nem engedhetjük meg. Azt nem engedhetjük meg, hogy a magyar emberekkel fizettessék meg a háború árát. Tehát a magyar emberek energiaellátásának, Magyarország energiaellátásnak biztonsága nem vitakérdés – hangsúlyozta Szijjártó Péter. Hozzátéve, hogy itt sem vagyunk hajlandók visszalépni a döntésünkből. Ugye tegnap Brüsszelben NATO-csúcs volt, a NATO ismételten világosan elmondta, hogy nem részese a konfliktusnak, nem is akar a részese lenni.

Szijjártó Péter elmondta, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ez a háború Ukrajna határain ne lépjen túl, tehát a magyar nemezit álláspont, ami a magyar nemzeti érdeket tükrözi, az egybeesik a NATO álláspontjával.

Tehát a döntésünk egyértelmű: sem a fegyverszállítmányokat nem engedjük át, sem az energiaszállításokra nem engedjük a szankciókat. Nekünk Magyarország és a magyar emberek biztonsága az első. Ugyanakkor, ugyanakkor a humanitárius támogatásokat továbbra is természetesen adjuk – fejtette ki Szijjártó Péter.